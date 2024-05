Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is volgens onderzoek de grootouder met de positiefste impact op kleinkinderen

Als je ooit de opluchting hebt ervaren van de omhelzing van een grootouder, dan heb je waarschijnlijk geen onderzoek nodig om je te vertellen dat hun aanwezigheid positieve effecten heeft. Maar nieuw onderzoek laat statistisch zien dat het kinderen kan helpen met moeilijke situaties.

De positieve invloed van de oma van moederskant op een kind met trauma kan volgens het onderzoek nog jaren voortduren.

De invloed van grootmoeders

Onderzoekers van de Universiteit van Turku in Finland keken naar gegevens die verzameld waren in een eerder onderzoek dat werd ingevuld door meer dan 1500 Engelse jongeren in de leeftijd van 11 tot 16 jaar. Het onderzoek bevatte een gedragsscreening om de emotionele problemen en gedragsproblemen van de jongeren te meten.

„Onze belangrijkste bevinding was dat investeringen van grootmoeders van moederskant hun kleinkind leken te kunnen beschermen tegen de negatieve invloed van meerdere negatieve ervaringen in het vroege leven”, vertelde hoofdonderzoeker Samuli Helle aan HuffPost.

Beïnvloedde ontwikkeling

„’Ongunstige ervaringen in de kindertijd’ is een uitdrukking die gebruikt wordt om traumatische gebeurtenissen of moeilijke omstandigheden te beschrijven die plaatsvonden tussen de leeftijd van 0 tot 17 jaar”, legde klinisch directeur van Kids Mental Health Foundation, Whitney Raglin Bignall, uit aan HuffPost. „Voorbeelden zijn misbruik, verwaarlozing of het getuige zijn van geweld.”

Hoewel niet iedereen die een negatieve jeugdervaring heeft gehad later problemen zal krijgen, is de kans wel groter. „In de kindertijd”, aldus Bignall, „kunnen deze ervaringen de ontwikkeling beïnvloeden.”

Beschermend effect

Kinderen met negatieve jeugdervaringen hadden minder kans om de negatieve effecten van deze ervaringen te laten zien als ze opgroeiden met een grootmoeder van moederskant in hun leven die ondersteuning bood, aldus het onderzoek.

Helle waarschuwde echter dat de studie van de Universiteit van Turku een gemiddeld statistisch patroon laat zien en dat er in het echte leven talloze voorbeelden kunnen zijn van grootvaders of grootmoeders van vaderskant die dezelfde zorg bieden met hetzelfde beschermende effect.

Ondersteuningssysteem

Een van de beste manieren om de schade van een negatieve jeugdervaring tegen te gaan, is voor het kind om een sterk ondersteuningssysteem te hebben, aldus Bignall. „Dit houdt ook in dat er een duurzame en vertrouwensvolle relatie met een volwassene is. Een betrokken grootouder die consequent, liefdevol en beschikbaar is, kan een essentiële buffer voor kinderen zijn”, legt ze uit.

