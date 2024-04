Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bizarre ontgroening: rekruten in Britse leger moesten met aids besmette prostituees naar bed

Kop of munt, wie de ‘foute’ kant van de munt gooit moet onbeschermde seks hebben met een met aids besmette prostituee. Het klinkt bizar, maar het gebeurde echt, zo onthult de Britse krant The Mail On Sunday vandaag. Het overkwam jonge rekruten in het Britse leger, die tijdens een achtweekse training deelnamen aan een ontgroening.

Het ontgroeningsritueel speelde zich af in Kenia. De jonge soldaten deden daar mee aan een acht weken durende training en werden volgens de krant gedwongen om aan het spelletje mee te doen. Oudere soldaten bepaalden of de rekruten een condoom mochten gebruiken of niet, om te testen hoe ‘dapper’ ze zijn.

Kop of munt

„Als afsluiting van de training werd ons een ontspannend uitje in het vooruitzicht gesteld. Dat was alleen voor de rekruten die nooit eerder in Kenia waren geweest. En het ging dus om deze ‘kansspel-seks’. De oudere militairen gooiden ‘kop of munt’ en bepaalden ons lot. Het was verschrikkelijk”, vertelt een soldaat anoniem aan het British Medical Journal Military Health. „Werd er kop gegooid dan mocht je geen condoom gebruiken.”

Philip Ingram, een voormalig legerinlichtingenofficier, bekritiseert de gang van zaken bij het Britse leger. „Seksuele gezondheid is onderdeel van de jaarlijkse training. Om te horen dat soldaten worden gedwongen tot een soort van seksuele initiatieceremonie in een land waar de HIV-cijfers erg hoog zijn, schokt mij enorm. Het laat nogmaals zien dat het leiderschap faalt en dat de cultuur in het leger nog steeds fundamenteel gebroken is.”

Een op de twintig Kenianen is besmet met aids

Aids is in Kenia een groot probleem. Een op de twintig Kenianen is besmet met aids. Onder sekswerkers, die veel rond de militaire basis hangen, ligt dat percentage waarschijnlijk nog veel hoger. Hoeveel rekruten besmet zijn geraakt is niet bekend. Daar wordt op dit moment nog onderzoek naar gedaan. Het ministerie van Defensie zegt tegen de The Mail On Sunday er alles aan te doen de seksspelletjes te stoppen en belooft met maatregelen te komen.

Vorige Volgende

Reacties