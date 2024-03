Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie-inzet gijzeling Ede geroemd, verdachte was eerder veroordeeld voor bedreiging

Vanochtend werd Ede geteisterd door een gijzeling in een café. Urenlang werden vier jonge werknemers van het café gegijzeld. Iets na het middaguur werd de gijzeling beëindigd. De politie-inzet wordt volop geroemd.

Er is een verdachte opgepakt, die vorig jaar werd veroordeeld voor een bedreiging. Hij had tijdens de gijzeling messen laten zien aan de slachtoffers. Over de identiteit van de verdachte en de slachtoffers is verder niets bekendgemaakt.

Lof voor politiemensen en hulpdiensten

Het politieonderzoek loopt nog, maar de politiemensen kunnen op lof rekenen. Zo spreekt demissionair premier Mark Rutte op sociale media „veel respect en waardering” uit voor de politie, hulpdiensten en de Dienst Speciale Interventies die de gijzeling in Ede „tot een goed einde hebben weten brengen”.

Zo wenst Rutte „alle betrokkenen veel sterkte toe om deze heftige en ingrijpende gebeurtenis een plaats te geven”.



Veel respect en waardering voor de politie, hulpdiensten en de Dienst Speciale Interventies die de gijzeling in een café in Ede tot een goed einde hebben weten te brengen. Ik wens alle betrokkenen veel sterkte toe om deze heftige en ingrijpende gebeurtenis een plaats te geven. — Mark Rutte (@MinPres) March 30, 2024

Gijzeling in café Ede

Ook minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz deelt na de gijzeling in Ede „complimenten voor het strakke en snelle optreden van politie, DSI, brandweer en andere hulpdiensten, dankzij hen was de situatie snel veilig”.

De demissionaire bewindsvrouw wenst op sociale media sterkte aan „iedereen die bij de gijzeling in Ede aanwezig was en aan de omwonenden en ondernemers in de buurt die hun woning of winkel moesten verlaten”.

Geen explosieven gevonden

Daarnaast spreekt Janny Knol, de onlangs aangetreden korpschef van de Nationale Politie, op X haar waardering uit voor de politiemensen die betrokken waren bij de gijzelingsactie in Ede. „Hun snelle en efficiënte optreden heeft eraan bijgedragen dat de gijzeling ten einde is”, zegt ze.

Uiteindelijk zijn er geen explosieven gevonden in de rugtas van de gijzelingsverdachte in Ede, bevestigt een politiewoordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. Zo snel mogelijk zal het centrum van de Gelderse plaats na de afsluiting weer worden vrijgegeven. Ook rijden er weer treinen.

150 woningen geëvacueerd

De geëvacueerde bewoners van ongeveer 150 woningen kunnen „binnen nu en een uurtje weer naar huis”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Echter zijn het café waar de gijzeling plaatsvond en de directe omgeving nog wel afgesloten voor onderzoek.

De politie kreeg vanmorgen rond 05.15 uur de eerste melding binnen van een „mogelijke gijzeling” in café Petticoat in Ede. Daarna bleek direct dat de situatie „zeer ernstig” was. De politie heeft maximaal opgeschaald en ook speciale diensten ingeschakeld.

