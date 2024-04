Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Foutje! Wie ‘Jeruzalem’ intoetst op iPhone krijgt Palestijnse vlag te zien

Jeruzalem intoetsen op je iPhone en een Palestijnse vlag aangeraden krijgen. Een nieuwste update van Apple heeft voor een pijnlijke misser gezorgd. Verschillende iPhone-gebruikers zeggen dat ze na de update (iOS 17.4.1) ineens een Palestijnse vlag op hun scherm zien als ze de hoofdstad van Israël intoetsen.

Net als andere telefoons, gebruikt ook Apple sinds enkele jaren een voorspellende tekstfunctie. Dat houdt in dat wanneer je een tekst intoetst, de telefoon voor jou – op basis van AI – een suggestie doet voor een emoji die bij de tekst past. Heel handig natuurlijk. Maar dat het soms mis kan gaan, blijkt wel als je ‘Jeruzalem’ intoetst.

En met alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd, ligt alles wat met Israël, Gaza en de Palestijnen te maken heeft onder een vergrootglas.

Controversiële Jeruzalem-fout blijft niet onopgemerkt: ‘Antisemitisme’

Vorige week merkten meerdere mensen met een iPhone de controversiële fout op. Waar je vóór de iOS-update 17.4.1, die je sinds eind maart kan downloaden, een Israëlische vlag aangeraden kreeg, is dat na het updaten van je iPhone anders. Daarop krijg je ineens een Palestijnse vlag te zien. Ook opmerkelijk: wie andere hoofdsteden van landen intoetst, krijgt niet eens een nationale vlag, laat staan de verkeerde.

„Het tonen van dubbele normen ten aanzien van Israël is een vorm van antisemitisme, wat op zichzelf een vorm van racisme tegen het Joodse volk is”, zegt Rachel Riley, een Britse tv-presentatrice die de fout opmerkte. Haar post op X gaat viraal en is miljoenen keren bekeken.



Dear @Apple @AppleSupport @tim_cook I’ve just upgraded my software to version iOS 17.4.1, and now, when I type the capital of Israel 🇮🇱, Jerusalem, I’m offered the Palestinian flag emoji. 🇵🇸 This didn’t occur on my phone immediately before this update. Below is a… pic.twitter.com/Cw9TDmE6VD — Rachel Riley MBE 💙 (@RachelRileyRR) April 9, 2024

Apple op de hoogte van bug: wordt snel opgelost

„Leg alstublieft uit of dit een opzettelijke handeling van uw bedrijf is, of dat u geen controle heeft over malafide programmeurs”, meent deze Riley dat er mogelijk opzet in het spel is. Volgens Apple is daar niks van waar.

Het bedrijf zegt dat het op de hoogte is van de fout in de voorspellende emoji-functie. Het gedrag is niet de bedoeling en wordt snel opgelost, zegt Apple. Wanneer dat is, is niet bekend.

Dit is waarom Jeruzalem zo gevoelig ligt

De kwestie ligt gevoelig, omdat veel landen het niet eens zijn over bij welk land Jeruzalem hoort. De regering van voormalig president Donald Trump erkende heel Jeruzalem in 2017 formeel als de hoofdstad van Israël.

Oost-Jeruzalem wordt door de Palestijnen opgeëist. Sommige landen, zoals Rusland, erkennen daarom alleen West-Jeruzalem officieel als de hoofdstad van Israël. Andere landen vinden de kwestie nog te omstreden en hebben hun ambassades in Tel Aviv gevestigd, zoals Nederland.

Zelf proberen op iPhone? Dit is waarom het bij jou waarschijnlijk niet werkt

Waarschijnlijk ga je zelf proberen of het bij jouw iPhone ook het geval is. Maar ook al staat op je telefoon de nieuwste update, de kans is klein dat er na het intoetsen van ‘Jeruzalem’ een Palestijnse vlag op je scherm verschijnt. Dat komt omdat de vlag alleen verschijnt op iPhones waarvan de toetsenbordtaal is ingesteld op de lokale varianten van het Engels voor Groot-Brittannië, Singapore en Zuid-Afrika.

Het gebeurt bijvoorbeeld niet bij degenen waarbij de Amerikaans-Engelse instelling is ingeschakeld. Ook werkt het niet voor wie de Nederlandse vertaling van ‘Jerusalem’ intoetst op een op Nederlands ingestelde telefoon.

