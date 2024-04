Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thijs Römer ‘ontsnapt’ aan pers na vrijlating gevangenis: ‘Ongebruikelijk’

Thijs Römer mocht gisteren de gevangenis in Middelburg verlaten. Maar het lukte de pers niet om hem vast te leggen toen hij het gevangenisgebouw verliet. En dat is best gek.

We herinneren ons vast nog Jorik Scholten, oftewel Lil Kleine, die met een vuilniszak een gevangenisgebouw verliet of Glennis Grace die na het ‘zitten’ werd vastgelegd door flitsende camera’s. Maar Römer ontsnapte aan de razende reporters en fotografen en daar lijkt wel iets te zijn gearrangeerd.

Thijs Römer ‘ontsnapt’ aan pers bij vrijlating

Römer werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur voor seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige meisjes. De acteur maakte zich een tijd lang schuldig aan het aanmoedigen van het maken van en het bezitten van naaktfoto’s en -video’s, seksueel getinte gesprekken en ander grensoverschrijdend gedrag. Hoewel hij eerst nog tegen de straf in hoger beroep ging, besloot hij dat later toch niet te doen. En zo moest hij een maand in de cel doorbrengen.

Zondagochtend zou Römer na een maand in een de cel weer op vrije voeten komen. Onder meer in RTL Boulevard en Shownieuws komt zijn vrijlating aan bod. Om 07.00 ‘s ochtends stond de media klaar om een glimp van de veroordeelde acteur op te vangen. Kennellijk wachtte de pers hem daar in groten getale op. Maar van Römer ontbrak ieder spoor. Het is niemand gelukt om Römer vast te leggen bij zijn vrijlating.

‘Ongebruikelijke actie’

RTL Boulevard concludeert dat in overleg met de gevangenis Römer eerder weg kon gaan. Ook bij Shownieuws vindt men het een vreemde actie. „Het hoort erbij dat de pers daar verslag van wil doen. Je kunt je afvragen of dit een normale gang van zaken is en hij bepaalde privileges heeft gekregen om dat te kunnen doen”, sprak Guido den Aantrekker daarover. En ook volgens advocaat Natacha Harlequin is het een ongebruikelijke actie. „Er zal een verzoek zijn geweest en dat is gehonoreerd.”

Reacties