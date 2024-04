Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuw ontdekte miersoort vernoemd naar Voldemort

Een nieuwe miersoort die vorige maand in Australië werd ontdekt, heeft een wel heel bijzondere naam gekregen. Het insect is namelijk vernoemd naar een personage uit de Harry Potter-filmreeks. En nee, de mier heet niet Ron Wemel of Hermelien Griffel, maar is vernoemd naar ‘Hij Die Niet Genoemd Mag Worden’: Voldemort.

De nieuwe miersoort werd in maart ontdekt in Australië toen onderzoekers een gat van 25 meter diep boorden in de buurt van het noord-westelijk gelegen plaatsje Newman.

Nieuwe miersoort lijkt op Voldemort

De inspiratie voor de naam komt vooral voort uit het uiterlijk van de mier. Het insect heeft namelijk een bleek, langwerpig lichaam en lijkt daardoor dus een beetje op Voldemort. „Ze leven alleen onder de grond en hebben bleke gelaatstrekken. Het ziet er spookachtig uit”, vertelt een van de onderzoekers, Mark Wong, van de Universiteit van Australië. Hij besloot de nieuwe miersoort daarom Leptanilla Voldemort te noemen.



More on the discovery: https://t.co/lmfEoIyuRf — Mark Wong (@MarkKLWong) April 13, 2024

Wong groeide op met de boeken over Harry Potter en kijkt graag naar de films, zo vertelt hij aan het Australische ABC News. Hij is naar eigen zeggen groot fan van de duistere tovenaar, Voldemort, uit de film- en boekenreeks, die ook wel bekend staat als ‘Hij Die Niet Genoemd Mag Worden’. Even twijfelde Wong er daarom zelfs over om de nieuwe miersoort ‘De Mier Die Niet Genoemd Mag Worden’ te noemen.

Zeldzame ontdekking

De nieuwe mier heeft overigens niet alleen een bijzondere naam, maar is daarnaast sowieso een bijzondere ontdekking. Hoewel er meer dan 14.000 verschillende miersoorten bestaan, valt deze nieuwe soort onder de leptanilla-groep. Van deze groep mieren zijn er maar zo’n zestig verschillende soorten ter wereld.

Bovendien is het pas de tweede keer ooit dat leptanilla-mieren in Australië gevonden zijn. „Leptanilla-mieren zijn enorm zeldzaam. Je komt ze bijna nooit tegen, zelfs niet als je een ervaren mierenwetenschapper bent”, zegt Wong.

