Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Daniel Radcliffe deelt eerste beelden eigen Harry Potter-film

Daniel Radcliffe is terug met een nieuwe Harry Potter-film, maar niet op de manier waarop je wellicht hoopte. Terwijl HBO zich voorbereidt op een zeer ambitieuze reboot van de films, duikt de Britse acteur in een bijzonder Potter-related verhaal.

Dan hebben we het over The Boy Who Lived, een door Radcliffe geproduceerde documentaire over stuntman David Holmes. De naam van de docu is natuurlijk een verwijzing naar Harry Potter, the boy die een aanval van Voldemort wist te overleven.

Tragisch Harry Potter-ongeluk

In de docu is die boy echter niet Potter, maar stuntman David Holmes. Holmes was vanaf de eerste Harry Potter-film, Steen der Wijzen, tot aan Relieken van de Dood Deel 1 de stuntdubbel van Radcliffe. Oftewel: als er gevaarlijke scènes moesten worden opgenomen, nam Holmes het stokje van de Potter-acteur over.

Helaas zijn ook stuntmannen en vrouwen niet onaantastbaar. Holmes raakte in 2009 door een tragisch ongeval verlamd. Hij brak tijdens een stunt zijn nek, waardoor hij vanaf de borst naar beneden niets meer kan, en nu in een rolstoel zit.

De stunt in kwestie was een vliegscène voor de eerste Relieken van de Dood-film. Hij werd tijdens die opnames zo hard naar achteren getrokken, dat hij een ‘muur invloog‘ en de beste man zijn nek brak. Pijnlijk genoeg zei de stuntman zich vooral in de eerste instantie zich zorgen te maken om hoe hij het zijn ouders zou gaan vertellen…

Eerste trailer The Boy Who Lived

Een tragisch verhaal, dat vanaf 15 november op HBO Max verteld gaat worden door Radcliffe en Holmes zelf. In The Boy Who Lived vertellen ze samen met regisseur Dan Hartley (White Other) het inspirerende verhaal achter niet alleen het ongeluk en hoe Holmes daar sindsdien mee omgegaan is, maar ook zijn jeugd, en hoe de getalenteerde gymnast in de wereld van Hollywood belandde. Een ‘coming-of-age-story’.

De eerste trailer voor The Boy Who Lived geeft ons alvast een intrigerend voorproefje. Radcliffe beschrijft hoe Holmes voor hem als een grote broer was tijdens de Potter-opnames, en hoe ze ook daarna contact zijn blijven houden.

Check ook de podcast

De HBO-documentaire is overigens niet de eerste keer dat de twee buiten de Potter-films om samenwerken. In 2020 lanceerden ze de Cunning Stunts-podcast, waarin ze de onderbelichte wereld van stuntmannen en vrouwen belichtten. Die kun je alvast hieronder streamen, in afwachting van de docu. David Holmes: The Boy Who Lived is vanaf 15 november te zien op HBO Max.

Vorige Volgende

Reacties