Noten kopen? Keuringsdienst van Waarde concludeert dat we in de supermarkt behoorlijk worden opgelicht

Lekker in de yoghurt, salade of gewoon uit het handje. Noten zijn gezond en smaakvol. Maar De Keuringsdienst van Waarde concludeert dat we in de supermarkt wat betreft notenverkoop behoorlijk worden opgelicht.

De Keuringsdienst van Waarde ontdekte eerder als dat wij in de supermarkt ook behoorlijk voor de gek worden gehouden met de Italiaanse burrata. En ook met de noten worden we behoorlijk in de maling genomen. Zeker als het over de prijs gaat.

Prijzen lopen uiteen supermarkt

Verkopers halen noten vooral uit het buitenland. Maar erachter komen waar jouw supermarktnootjes precies vandaan komen? Dat is best lastig. Want het land van herkomst staat niet op de verpakking.

Als je voor het notenschap in de supermarkt staat, lopen de prijzen flink uiteen. Gezouten noten zijn duurder dan ongezouten. Koop je noten van de bakafdeling? Dan betaal je ook flink wat bij. En ook het feit of je voor een bakje of een zakje kiest, ga je flink voelen in de portemonnee.

Noten in de supermarkt waarschijnlijk hetzelfde

Kennelijk zorgt het mixen van noten ook voor grote prijsverschillen. Want een zak macadamia-noten is hartstikke prijzig. Maar koop je een macadamia-mix? Dan is dat weer de goedkoopste mix. Volgens notenproductent Jan Gotjé voegen ze in zo’n mix goedkopere noten toe en zitten er weinig macadamia’s in zo’n zakje.

De walnoot blijkt helemaal grote sprongen in prijs te maken. Want zo kan in de ene supermarkt een kilo walnoten 14 euro kosten, terwijl ze in de andere supermarkt een kilo voor 24 euro verkopen. Kies je voor zo’n ‘exclusiever’ bakje walnoten? Dan betaal je met gemak 44 euro per kilo. En dat terwijl er vaak geen hele walnoten in zo’n zak of bakje zitten. Notenboer Roderik de Vries concludeert dat alle walnoten uit de supermarkt, ondanks prijsverschil, waarschijnlijk hetzelfde zijn.

Eerlijk antwoord supermarkt in Keuringsdienst van Waarde

Overigens was het voor de Keuringsdienst van Waarde niet makkelijk om bij notenproducenten langs te kunnen komen. Maar producent Jan Gotjé liet het programma wel binnen. Daar laat Gotjé ook zien hoe zij noten branden. Dat lijkt echter meer op frituren lijkt en dat beaamt Gotjé. „Ik denk dat branden mooier klinkt dan frituren”, lacht hij. Maar dat sommige notenmixen in de supermarkt 80 procent duurder zijn, dan de losse noten, dat is volgens Gotjé klinkklare onzin.

Een supermarktmedewerker aan de telefoon zegt uiteindelijk eerlijk hoe de vork in de steel zit. In supermarkten vind je namelijk heel vaak dezelfde producten voor een andere prijs. „We vragen ervoor wat de gek ervoor geeft”, stelt hij.

Je kijkt De Keuringsdienst van Waarde terug via NPO Start.

