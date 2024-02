Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oeps! Klimpark roept hondeneigenaren per ongeluk op om zakje voor ‘stoffelijk overschot’ mee te nemen

Het had een vriendelijke tekst voor hondenbezitters moeten zijn, maar door een vertaalfout krijgt een tekst op de website van een Deens klimpark en wel heel lugubere bijsmaak. Hondenbezitters die het park willen bezoeken, wordt namelijk gevraagd om een tasje voor het ‘stoffelijk overschot’ van de hond mee te nemen. De bijzondere tekst is vandaag uitgeroepen tot Taalvout van het Jaar.

Wie met een hond klimpark Billund in Denemarken wil bezoeken, wordt opgeroepen om een tasje voor het ‘stoffelijk overschot’ van de hond mee te nemen. Hoewel dat behoorlijk luguber lijkt, is dat gelukkig niet wat er bedoeld wordt. Een vertaalfout van Google Translate zorgt namelijk voor de grappige vergissing.

Zakje voor hondenpoep in plaats van stoffelijk overschot

Hondenbezitters worden natuurlijk niet echt opgeroepen om een tasje voor het stoffelijk overschot van hun hond mee te nemen. Wat er werkelijk bedoeld wordt is dat hondenbezitters een zakje mee moeten nemen om de hondenpoep op te ruimen.

De website taalvoutjes.nl roept de boodschap op de Deense site nu uit tot Taalvout van het Jaar. „Door AI kunnen er gekke dingen ontstaan. In dit geval pakte dat behoorlijk grappig uit”, aldus oprichter Vellah Bogle tegen NU.nl.

1915 mensen brachten hun stem uit op de grappige taalfouten. De zin over stoffelijk overschot kreeg 29 procent van de stemmen. Een kop van Veronica Superguide werd met 22 procent van de stemmen tweede. Overigens wat dat geen taakfout, maar een ietwat onhandig geformuleerde zin: ‘RTL4 wil gat Eva Jinek opvullen met Matthijs van Nieuwkerk’

Grappen over honden populair

Hondgerelateerde grappen deden het in 2023 trouwens goed. Op de derde plaats staat namelijk ook een hondengrap: ‘Geen honden ingezaaid!’, valt er te lezen op een bordje in een weiland. Wat er dan wel ingezaaid is, blijft onduidelijk.

Taalvoutjes organiseert jaarlijks de verkiezing van Taalvout van het Jaar. De taalfout van 2022 werd gevonden bij een tuincentrum: ‘Wilt u beuken? Vraag een medewerker voor advies en hulp’, kwam toen op de eerste plaats.

