Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beate en Huub slapen al 15 jaar in de woonkamer in Help, Mijn Man Is Klusser: ‘Heel verdrietig’

Al 15 jaar staat het bed van Beate en Huub in de woonkamer. Huub zou hun huis in Heerlen zelf gaan verbouwen, maar doordat het hij een hersenbloeding kreeg is het huis nooit afgekomen. En dus slapen hij en zijn vrouw al jaren in de woonkamer. Daarom riep hun neef Wesley de hulp van Help, Mijn Man Is Klusser In. „Heel verdrietig.”

John Williams en zijn klusteam schoten ook tijdens de aflevering van gisteravond weer een stel te hulp in Help, Mijn Man Is Klusser. Wesley geeft een rondleiding door het huis van zijn oom en tante. Zelf zijn ze niet thuis omdat ze op het huis van iemand anders passen. Dat is iets wat zij vaker doen, zodat ze niet in hun eigen huis hoeven te zijn. Ook houden ze bezoek zoveel mogelijk af. „Dit vind ik heel verdrietig”, aldus John.

Problemen stapelen zich op

Wanneer ze de woonkamer binnenkomen, wordt meteen duidelijk waarom Wesley contact opnam met Help, Mijn Man Is Klusser: midden in de kamer staat het bed van Huub en Beate. „Ik vind het vreselijk om te zien dat het hier staat”, zegt hun bezorgde neef. „Na de hersenbloeding van mijn oom, hebben de problemen zich opgestapeld. Dan begint hij weer boven met klussen en dan weer beneden. Hij krijgt het gewoon niet meer geregeld.”

Bovendien zijn de muren geel van de rookaanslag omdat het stel binnen rookt. „Is dit van het roken?”, vraagt John verbaasd. „Serieus? Ik wist helemaal niet dat dit kon. Ik dacht: die muren die pakken wel wat op, maar dit is gewoon een hele andere kleur.” En dat terwijl Beate COPD heeft. Ook daar maakt neef Wesley zich grote zorgen om. „Ik heb altijd gezegd dat ze moeten stoppen met roken, maar dat gebeurt toch niet.”

Stel blij met deelname aan Help, Mijn Man Is Klusser

Wesley heeft zijn oom en tante onder valse voorwendselen naar het huis gelokt. Zodra Beate John ziet staan, weet ze hoe laat het is. „Ik denk Help, Mijn Man Is Klusser omdat het bij ons wel nodig is”, merkt ze op. Gelukkig is het stel erg blij dat hun neef het programma heeft ingeschakeld. „Je bent een engel”, zegt Beate met tranen in haar ogen.

Hoewel de verbouwing veel emoties oproept, krijgt het stel een flinke zet in de goede richting. Zowel de woonkamer als de slaapkamer worden aangepakt, zodat beneden slapen niet meer nodig is.

De hele aflevering kijk je terug via Videoland.

Vorige Volgende

Reacties