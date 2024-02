Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Herseninstituut waarschuwt voor anticonceptiepil bij depressie: ‘Verhoogt het risico op zelfdoding’

Vrouwen met depressieve klachten en suïcidale gedachten die de anticonceptiepil gebruiken, hebben een verhoogd risico op zelfdoding. Daar waarschuwen wetenschappers van het Nederlands Herseninstituut voor. Het gaat om anticonceptiepillen die progestageen bevatten. Ook middelen tegen overgangsklachten kunnen deze stof bevatten.

Progestageen is de synthetische variant van de stof progesteron, een stof die van belang is bij het voortplantingssysteem van vrouwen en die kan dienen als stresshormoon. „Alle stress-gerelateerde stoffen kunnen bij vrouwen die hier kwetsbaar voor zijn, bijdragen aan depressie en zelfdoding”, legt een van de onderzoekers, Dick Swaab, uit. „Vanwege de link met stress, depressie en zelfdoding wilden we meer leren over hoe progesteron de hersenen beïnvloedt.”

Progesteron activeert het opioïdesysteem

De onderzoekers bestudeerden hersenweefsel van de Nederlandse Hersenbank. Daaruit bleek dat mensen met een depressie die zijn overleden aan suïcide een verhoogd aantal cellen hadden die opiaat-achtige stoffen produceerden. „Het is bekend dat het nemen van opiaten het risico op zelfdoding verhoogt. De hersenen zijn gevoelig voor opioïde stoffen omdat ze die stoffen ook zelf aanmaken. Dus progesteron activeert het opioïdesysteem, wat uiteindelijk leidt tot een verhoogd suïciderisico”, aldus Swaab.

Gynaecologen zijn volgens het herseninstituut al voorzichtig met het voorschrijven van de anticonceptiepil of middelen tegen overgangsklachten die progestageen omdat de kennis hierover is opgenomen in hun richtlijnen. Maar dat geldt nog niet voor huisartsen. „We hopen dat deze kennis artsen aanzet om te bevragen of er sprake is van depressieve klachten en suïcidale gedachten. Het is een gevoelig onderwerp, maar het is belangrijk dat degenen die een verhoogd risico lopen een ander alternatief aangeboden krijgen.”

‘Ontpillen’ is een groeiende beweging in de samenleving. In een vijfdelig ‘pildossier’ bespreekt Metro de anticonceptiepil, van de geschiedenis tot de effecten en alternatieve methodes.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

