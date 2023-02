Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de grappigste Taalvoutjes van 2022: ‘Wilt u beuken?’

Taalmissers kunnen – zeker voor de taalpuristen onder ons – iets zijn om je groen en geel aan te ergeren, maar platform Taalvoutjes bewijst dat het ook vaak hilarische plaatjes oplevert. Het platform haalde wederom de leukste grammaticale missers uit de kast voor de jaarlijkse Taalvoutjes-verkiezing. Hieronder zie je de grappigste, populairste of pijnlijkste taalfouten van 2022.

Al elf jaar verzamelt Taalvoutjes de meest hilarische tekstuele foutjes. Ieder jaar verschijnen op het platform afbeeldingen van de meest vermakelijke taalkundige flaters. Taalvoutjes nam deze keer de bijna 800 voutjes van het afgelopen jaar onder de loep en viste de tien populairste ertussenuit.

Vooral lol met Taalvoutjes in tuincentra, restaurants en winkels

In de eerdere verkiezingen zagen we vaak taalvoutjes terug die het afgelopen jaar weerspiegelden. Zo stond de 2020-editie in het teken van foutjes die ‘iets’ met corona te maken hadden (en in 2021 was dat niet anders). Ditmaal had de actualiteit van 2022 minder invloed. De oorlog in Oekraïne, energiecrisis en stikstofruzies domineerden vorig jaar de headlines, maar daar is niets van terug te zien in deze verkiezing. Volgens Taalvoutjes vermaakten fans zich vooral kostelijk bij gekke verschrijvingen in tuincentra, restaurants en winkels.

Dit zijn de leukste Taalvoutjes van 2022

Een nogal uitdagende boodschap in een tuincentrum kreeg het afgelopen jaar de meeste lachers op zijn hand. „Wilt u beuken? Vraag een medewerker om advies en hulp” is met 14.851 likes de onbetwiste winnaar van de Taalvoutjes-verkiezing. Het platform zelf schaart het eerder onder een woordgrap dan onder een taalfout, maar dat mag de pret niet drukken.

De behoorlijk verwarrende nummer twee wist 10.413 likes te verzamelen: „Wij nemen niemand meer aan in verband met personeelstekort.”

De nummer drie is zowel grappig als een beetje zorgelijk: „Kom je voor reanimatie? Neem gerust even plaats aan de overzijde”. Dit taalvoutje kreeg 9.651 likes.

Dit waren de nummer vier (8459 likes) en vijf (8413 likes):