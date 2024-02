Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deelnemer Kamp Van Koningsbrugge raakt onderkoeld: ‘Voel hartslag niet meer’

De deelnemers van Kamp Van Koningsbrugge zijn al ruim 29 uur in touw en krijgen het met de minuut zwaarder. Ook tijdens de derde aflevering, die gisteravond werd uitgezonden, wordt het hen niet makkelijk gemaakt. Als ze in het donker en tijdens een flinke regenbui door een onherbergzaam landschap moeten zien te navigeren, gaat het mis bij de 31-jarige Julian. Hij raakt voor de tweede keer onderkoeld en dat kan vervelende gevolgen hebben.

De deelnemers van Kamp van Koningsbrugge krijgen de opdracht om in het holst van de nacht en in de stromende regen te navigeren naar een controlepunt. Het landschap is ruig en een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom lopen er ook drie instructeurs de hele nacht op het terrein rond.

Dat het snel mis kan gaan onder onvoorspelbare omstandigheden, blijkt dan ook wanneer deelneemster Denise plotseling de ernstig verzwakte Julian aantreft. „Wie is dit?”, roept Denise als ze merkt dat er iemand bij haar in de buurt is. „Julian”, klinkt het in de verte.

Hartslag niet meer voelbaar

Al snel blijkt dat het niet goed met Julian gaat. „O liefde, ik kom nu naar je toe”, zegt Denise geschrokken. Julian heeft het dan ook behoorlijk zwaar. „Ik voel me helemaal wit wegtrekken”, zegt hij. Maar Denise houdt haar hoofd koel. „Blijf bij mij”, zegt ze, terwijl ze via de portofoon hulp inschakelt. Ook steekt ze een flare af, wat voor een rood licht zorgt. Zo zijn ze beter zichtbaar. „ Hulp is onderweg”, klinkt het aan de andere kant van de portofoon.

Hoewel de instructeurs onderweg zijn, gaat het steeds slechter met Julian. „Ik voel mijn eigen hartslag niet”, zegt hij. Ook valt hij telkens flauw. „Schiet op!”, roept Denise door de portofoon. Ze krijgt van de commando’s de opdracht om met Julian te blijven praten.



Julian voor de tweede keer onderkoeld in Kamp Van Koningsbrugge

Zodra commando’s Ray Klaassens (die je ook van het programma No Way Back kunt kennen) en John zijn gearriveerd, helpen ze hem overeind. Samen lopen ze terug naar het kamp. Julian blijkt, net als de voorgaande dag, onderkoeld te zijn geraakt en krijgt een warmtedeken om. „Dit is de tweede keer. Fysiologisch gebeurt er iets met je waardoor dit gebeurt”, concludeert Ray.

Ray laat zich daarom adviseren door de medische staf. „Als het een derde keer gebeurt, kun je misschien wel beschadigd raken”, legt hij uit. Omdat de komende dagen alleen nog maar zwaarder gaan worden, vindt de staf het niet verantwoord om verder te gaan. Julian moet daarom Kamp Van Koningsbrugge verlaten. „We hadden je er graag bij gehouden. Verder was er geen reden om je niet mee te nemen, maar dit is wel een hele belangrijke”, aldus Ray. „Ik hoop dat je het begrijpt.”

De hele aflevering van Kamp Van Koningsbrugge kijk je terug via NPO Start.

