Vrouwen- of juist mannenhumor? Deze grappen vinden verschillende geslachten het leukst

Niet iedereen heeft dezelfde humor. Maar kennelijk is er ook een verschil tussen de grappen van vrouwen en mannen, blijkt uit onderzoek.

Er zijn nogal wat verschillende soorten humor. Waar de een flauwe grappen of voetbalkantine-humor waardeert, lacht de ander keihard om snelle en gevatte cabaretiers of simpelweg een ski-kamikaze in Winter vol Liefde. Kortom, smaken verschillen.

Onderzoek naar verschillen in humor

Maar nieuw onderzoek toont aan dat er ook verschillen zijn in geslacht en de voorkeur van grappen. Wetenschapper Robin Dunbar kijkt op van de grote verschillen tussen man en vrouw. De bevindingen werden gepubliceerd in het blad HUMOR.

Maar hoe onderzoek je zoiets? De wetenschappers lieten deelnemers allerlei cartoons zien die gemaakt werden tussen 1930 en 2010. Zowel mannen als vrouwen vonden grappen over het gezin het grappigst. Politieke grappen vielen bij beide geslachten het minst in de smaak.

Humor van mannen en vrouwen

Maar wat zijn dan toch die verschillen? Vrouwen kunnen blijkbaar hard lachen om grappen over huiselijke situaties en hechte relaties. Mannen lachen daarentegen harder om situationele slapstick en visuele grappen.

En dat valt te verklaren aan de hand van voortplantingsstrategieën en sociale voorkeur. „Het doormaken van een zwangerschap en het opvoeden van kinderen is zwaar werk, en we zien dat mannen, ook in moderne samenlevingen, hier vaak niet bij helpen. Vrouwen die een kind baren in het bijzijn van andere vrouwen ervaren veel minder stress dan wanneer dat niet het geval is” ,vertelt onderzoeker Dunbar tegen Scientias. „Voor vrouwen zijn vrienden dan ook veel belangrijker, en zijn de relaties ook veel hechter. Zo hebben vrouwen vaak een ‘best friend forever’, terwijl dat voor mannen vaak niet het geval is. Mannen hebben veel meer een clubachtige sociale wereld die veel anoniemer en meer ontspannen is.”

Kortom, mannen en vrouwen hebben verschillende sociale behoeften en sociale rollen in de samenleving. „Wat zich uiteindelijk in verschillende vormen van humor uit.” De diepere relaties van vrouwen zorgen ervoor dat ze grappen over relaties en vriendschappen meer waarderen. „En over het algemeen zijn mannen praktischer ingesteld en gaan zij veel anoniemer door het leven. Zij vinden duidelijke visuele humor dan ook leuker.”

Voorheen werden de verschillen in humor vooral aan IQ gelinkt. Zo is volgens Dunbar bekend dat zeer intelligente mensen woordgrappen leuker vinden. Maar wil je dus een vrouw imponeren met een grap? Dan werk je op de lachspieren met een grap die refereert aan haar vriendinnengroep. Voor een man kan video van een valpartij al reden tot hilariteit zijn.

