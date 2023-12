Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rutger Castricum neemt het op voor boa’s, maar dat blijkt voer voor VI-humor: ‘Dit gaat helemaal mis’

Özcan Akyol liet zich bij Vandaag Inside nogal negatief uit over de boa. En die mening deed nogal wat stof opwaaien. Gisteravond nam tafelgast Rutger Castricum het op voor de boa’s, maar ook zijn pleidooi bleek voer voor VI-humor.

‘Eus’ was maandag duidelijk over boa’s. Kort door de bocht kwam het er op neer dat boa’s mensen zijn die qua werk niets anders kunnen. Johan Derksen noemde op dat je een boa geen wapen moet geven. Later nam Albert Verlinde het aan de VI-tafel juist op voor de boa’s.

Pleidooi Rutger Castricum voor boa’s voer voor grappen

Dat probeerde ook Rutger Castricum gisteravond te doen. Hij legde uit dat hij niet dezelfde mening als ‘Eus’ heeft. „Ik woon in Scheveningen en daar lopen ze op de Boulevard. Het zijn veelal jongens die anders het verkeerde padje op waren gegaan.” En daarop reageert René van der Gijp zeer verbaasd: „Echt?”

Veel boa’s hebben een „vlekje” volgens Castricum. En daar zien Derksen en Van der Gijp hun kans om wat grappen te maken. „Ik weet niet of de boa’s hier blij mee zijn”, lacht Derksen. „Het wordt steeds erger”, zegt Van der Gijp schaterlachend. „Dadelijk komen de boa’s rechtstreeks uit de tbs-kliniek”, aldus Van der Gijp. Derksen: „Het zijn een beetje semi misdadigers.”

Verbazing aan VI-tafel over ‘vlekje’ boa’s

Castricum legt uit dat sommige boa’s voormalig agent zijn, maar ook jongens die het verkeerde pad op dreigden te gaan. „Die zijn dan boa geworden. Wat zij heel goed doen is dat de jongens die voor overlast zorgen, daar hebben zij overwicht op. Veel meer nog dan de politieagent.”

Wilfred Genee is ook ietwat verbaasd: „Je zegt nu eigenlijk: ‘Met boeven vang je boeven’.” Hoewel Castricum deze jongens geen boeven wil noemen, denkt hij wel dat het werkt. „Ze doen geen vlieg kwaad, het zijn super lieve gasten.”

Boa Jackie uitgenodigd bij Vandaag Inside

Castricum begrijpt ook dat Akyol zich stoort aan sommige boa’s. Vanwege hun autoriteit en wijzende vingertje. Daarna volgen er opnieuw grappen over het feit dat ‘Eus’ een zeer geschikte boa zou kunnen zijn.

Ook komt boa Jackie nog even ter sprake. De blonde jonge boa stuurde namelijk een video naar Vandaag Inside. Daarin bood ze aan om meer over haar beroep te vertellen of om de VI’ers een dagje met haar mee te laten lopen.

Wilfred Genee: ‘Dit gaat helemaal verkeerd’

Genee vertelt nu dat ze Jackie voor de uitzending hadden uitgenodigd. „Maar er is toch iets geks. Zij heeft een avonddienst tot elf uur. Die moest ze ruilen met een collega. Als je dan ooit de gelegenheid krijgt om de boa’s in een goed daglicht te zetten, dan neem je toch als collega gelijk haar dienst over? Maar niemand wilde met haar ruilen.”

„Dat is toch gek?”, aldus Genee. Waarna Derksen inhaakt: „Nee, dat doen die criminelen niet.” Daarna speculeren de VI-gezichten wat Jackie dan op haar kerfstok zou hebben. Wat wederom voor hard gelach zorgt. „Dit gaat helemaal verkeerd. We zijn het helemaal kwijt nu met zijn allen”, concludeert Genee.

