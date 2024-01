Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen fel over beschuldigingen richting Theo Maassen: ‘Trend in Nederlandse journalistiek’

Cabaretier Theo Maassen wordt beschuldigd van huiselijk geweld. Gisteravond sprak Johan Derksen zich bij Vandaag Inside uit tegen deze kwestie. En keerr hij zich, wederom, fel tegen de cancelcultuur.

Aan de VI-tafel haalt presentator Wilfred Genee de aantijgingen rondom Theo Maassen aan, die naar buiten kwamen in de Privé. In het blad wordt gesproken van verschillende vermeende incidenten in de privésfeer. Onder anderen zijn partner en een ex-partner „zouden daarbij verwondingen hebben opgelopen, tot een gebroken neus aan toe”.

Johan Derksen kritisch op beschuldigingen Theo Maassen

Derksen bestudeerde ook het artikel. „Als ik dit in mijn hoofdredacteur-tijd op mijn bureau had gekregen. Had ik het nooit van mijn leven gepubliceerd. Het is namelijk weer flinterdun.”

Volgens het VI-gezicht heeft er weer iemand ‘geklikt’. Dit keer bij televisiemaakster Sunny Bergman. Een minnares van Maassen zou tegen Bergman verteld hebben over het vermeende huiselijke geweld. „Er wordt ook schande gesproken dat Theo minnaressen heeft. Daar heeft Sunny Bergman niks mee te maken en daar heeft de VPRO niks mee te maken. Alleen Theo zijn vrouw zou er wat van kunnen zeggen”, aldus Derksen.

‘Geen hard bewijs’

Derksen haalt ook het ‘gebroken neus-incident’ aan. „Het is flinterdun. Als Theo zijn handjes laat wapperen en vrouwen slaat? Dat vind ik heel kwalijk. Dan vind ik Overmars met een dickpic een kwajongen vergeleken met waarvan Theo van beschuldigd wordt.”

Maar volgens hem is dit alles niet hard bewezen. „Ik vind ook dat als dames boos zijn en aangifte willen doen? Dan gaan ze naar de politie. Maar je doet geen aangifte via Sunny Bergman bij de VPRO.”

Derksen in de bres voor Maassen Vandaag Inside

Genee spreekt over WhatsApp-gesprekken die meer zouden kunnen onderbouwen. Gesprekken tussen de minnares en vrouw van Maassen. Maar Derksen concludeert dat Bergman een „hysterica eerste klasse” is „een griezel van een wijf”.

Maassen is volgens Derksen ernstig beschadigd. „Ik vind nog steeds dat we er niks mee te maken hebben, zolang er geen aangifte bij het OM gedaan is. Derksen blijft het gek vinden dat deze minnares niet naar de politie stapte. „Het is een schande dat de Privé daar misbruik van maakt. En de namen zijn weer allemaal gefingeerd. Niemand weet wie het zijn. En als je dat soort dingen over Theo zegt, dan moet je het wel met naam en toenaam doen.”

Trend in journalistiek

Genee, René van der Gijp en tafelgast Wouter de Winther geloven niet dat de Privé zomaar lukraak dingen publiceert. „Er zal best weleens een incident in huize Theo zijn geweest”, stelt Derksen. Maar hij hekelt artikelen en kwesties die de afgelopen tijd ook in De Volkskrant en NRC stonden. „Halfzachte verhalen waarin iemand ernstig beschadigd is. De bewijzen zijn niet keihard en de mensen zijn anoniem die het zeggen. Het is een soort trend in de Nederlandse journalistiek”, aldus Derksen.

