Schorpioenen in Nederland? ‘Castricumse vrouw ving zelf schorpioen’

Een schorpioen verwacht je in een rotsachtig woestijnlandschap, maar in het Noord-Hollandse Castricum? Nee, die zag je waarschijnlijk niet aankomen. Toch vond een bewoonster er eentje op de overloop van haar huis.

Je zou maar rustig over de overloop dartelen en ineens duikt daar een heuse schorpioen op. Eerder schreef Metro overigens over dit gezin, dat een mini-varken kocht. Maar het beest groeide uit tot de gigantische Nelson.

Vrouw vindt schorpioen in Castricum

Het Noordhollands Dagblad schrijft over de vondst van de schorpioen in Castricum. Medewerkers van Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland (DANK) vertellen dat de vrouw de spinachtige zelf in een kopje ving. Een stoere actie, volgens de medewerkers.

Als je informatie op het internet over een schorpioen opzoekt, lees je snel dat het beestje op meer plekken voorkomt dan je wellicht dacht. Je treft het dier in Europa eigenlijk alleen in het zuiden. Nederland is veel te koud voor een schorpioen.

Meer schorpioenen in Nederland

Toch gebeurt het vaker dat de Nederlandse dierenambulance schorpioenen ophaalt. Zo vertelt woordvoerder Saskia Thijssen van de Dierenbescherming tegen de krant dat zij vorig jaar acht schorpioenen aantroffen. Al verwarren sommigen een schorpioen ook nog weleens met de Amerikaanse rivierkreeft.

Maar hoe komt een schorpioen in Castricum terecht? Volgens Rob Dumont, oprichter van Reptielenopvang Zwanenburg, gaat het om een Europese schorpioen. En ook hij benadrukt tegen de krant dat zo’n beestje in Nederland vrij ongewoon is.

Niet levensbedreigend

Deze Europese schorpioen komt namelijk voor in het hele Middellandse Zeegebied, aldus Dumont. En soms wijken de beestjes ietwat af van hun leefomgeving. Dumont legt uit dat de dieren ook worden aangetroffen in Luxemburg, Duitsland en een deel van België. „Soms belandden ze in Nederland, meestal omdat ze zijn meegereisd met toeristen. Ze zijn klein, dus ze vallen niet zo op als ze tijdens het inpakken in een handdoek zitten.”

Schorpioenen zijn giftig, maar een steek van een Europese schorpioen is niet levensbedreigend. Volgens Dumont zijn het licht giftige beesten, waarvan een steek een zwelling kan opleveren. „Alsof je door een wesp bent gestoken.”

Adopteren?

Het dier vertoeft inmiddels in de Reptielenopvang in Zwanenburg. „In principe blijft-ie bij ons, tenzij iemand met de juiste ontheffing zich bij ons meldt die ’m wil adopteren. Maar in Nederland zijn er slechts een paar van die ontheffingen, dus ik verwacht niet dat het gebeurt”, aldus de eigenaar.

