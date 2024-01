Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pijnlijke ontdekking: 30.199 stukjes van megapuzzel gelegd, maar de allerlaatste ontbreekt

Hij husselde maar liefst 30.200 puzzelstukjes door elkaar om die ene monsterpuzzel te maken. Zeven maanden later had hij 30.199 stukjes gelegd. Maar toen deed hij een pijnlijke ontdekking: dat ene cruciale en allerlaatste stukje dat zijn puzzel zou afmaken, ontbrak. Het overkwam Ludo Straat uit Lelystad en dat deed hem ‘wel even zeer’.

Voor wie zich afvraagt hoe groot een puzzel van 30.200 stukjes is, heeft Ludo zelf het antwoord. Zijn megapuzzel is 2,40 bij 4,50 meter. Dat is ongeveer net zo groot de woonkamer van Ludo en zijn vrouw Ans.

Het is in diezelfde kamer waar de puzzelkoning uit Lelystad zijn uit de hand gelopen hobby uitvoert. Van een echte ‘woon’-kamer is dan ook niet echt sprake meer. De meeste spullen zijn aan de kant geschoven, televisie kijken gaat nog maar half en de kamer was het afgelopen half jaar verboden terrein voor de stofzuiger. Want die zou zomaar puzzelstukjes van de grond kunnen opzuigen. Dat moet je niet willen.



Ludo husselt stukjes van tien losse puzzels door elkaar

Al zijn hele leven puzzelt Ludo. Maar om zichzelf écht eens uit te dagen, bedacht hij vorig jaar een monsterproject. De stukjes van tien losse puzzels husselde hij door elkaar en hij besloot er één grote puzzel van te maken.

Er gingen maanden overheen en stapje voor stapje kwam hij dichterbij de finish. Nog maar duizend… honderd… nog maar tien stukjes waren er over. En iedereen die weleens een puzzel maakt, kent het euforische gevoel wat er dan ontstaat.

Hoe ontzettend stom is het dan als iemand je puzzel bewust omver gooit. Nee, dat overkwam Ludo niet, maar Kelly in 2020 wél. Bij Ludo zou de euforie om een andere reden van korte duur zijn: hij kwam namelijk tot de ontdekking dat er iets mis was met zijn puzzel.

‘Ik kon wel door de grond zakken, dat deed echt heel zeer’

„Ik kon wel door de grond zakken, dat deed echt heel zeer’’, zegt hij tegen het AD. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die puzzelkoning Ludo had genomen, was er precies één puzzelstukje kwijt.

Maar zelf kon hij die toch niet verloren zijn? Daarvoor was hij veel te voorzichtig met de puzzels omgegaan. Daarom nam hij contact op bij de winkel waar hij de puzzel gekocht had.

Gelukkig was er een oplossing, de puzzel is nu af

„Gelukkig heeft de fabrikant een garantieregeling”, zegt Ludo Straat. Hij mocht de puzzel waarvan het stukje ontbrak terugsturen, maar moest daardoor wel die ene puzzel (van 3000 stukjes) opnieuw leggen. Dus eigenlijk heeft hij 33.200 stukjes gelegd.

Inmiddels is de puzzel af. Zo’n zeven maanden heeft hij erover gedaan. Hoe hij dat deed? Hij sorteerde de stukjes per kleur. Zo wist hij ongeveer welke stukjes bij welke andere stukjes hoorden, legt de puzzelkoning tegen Omroep Flevoland uit.

Tegen die omroep zegt Ludo dat hij iedereen kan aanraden om ook zo’n monsterpuzzel te maken, ‘omdat het rustgevend werkt’.

