Michella Kox ontploft in Echte Meisjes in de Jungle: ‘Vieze schijnheil’

Michella Kox en Deveny Sooda belandden in Echte Meisjes in de Jungle in een heuse catfight. En het is Michella die uiteindelijk ontploft in de Surinaamse jungle.

Als je een goede dosis sensatie, geschreeuw, gegil, gescheld en geroddel wilt zien, dan is Echte Meisjes in de Jungle een goede kijktip. Een groep realitygezichten en influencers duikt de jungle van Suriname in voor allerlei competitie en avontuur.

Catfight in Echte Meisjes in de Jungle

Maar de deelneemsters krijgen niet bepaald een ontspannen vakantiegevoel in Suriname. Integendeel, deze vrouwen vliegen elkaar continu in de haren en belanden om de haverklap in woordenwisselingen en conflicten met elkaar.

Realitygezicht Michella Kox is waarschijnlijk het meest uitgesproken type in het programma. Maar ook Louisa, oftewel de partner in crime van Michella, blijkt nogal een excentriek karakter. In een ander programma van Ruben Nicolai, Beste Kijkers, werd er gisteravond hard gelachen om de uitspraken en acties van deze meisjes in de jungle.

Michella Kox ontploft

Maar het programma is niet compleet als er in de meest recente aflevering niet weer even goed gebekvecht wordt. Michella is nu niet bepaald het meest optimistische type op deze aardbodem en dat laat ze maar al te graag horen.

Michella en Deveny krijgen een discussie over hangmatten. Want Michella krijgt de hangmat op een plek die haar niet bevalt. „Als er een stemronde is om iemand naar huis te sturen, stem mij alsjeblieft weg. Ik wil hier geen seconde meer zijn.” Deveny is ‘teamcaptain’ en Michella neemt haar kwalijk dat zij wordt buitengesloten.

‘Geen Engels praten’

Deveny begrijpt kennelijk niet waar Michella het over heeft. „Er is een verschil tussen buitengesloten worden en jezelf op zo’n manier opstellen dat mensen minder graag in je buurt willen komen.” Maar Michella is duidelijk, Deveny is een „vieze schijnheil”.

„Dan is het agree to disagree babe“, concludeert Deveny. Waarna Michella schreeuwt dat Deveny geen Engels kan praten. „Ik ga wel Engels praten en als jij dat niet kan, dan moet je daaraan werken”, zegt Deveny. Michella raast en tiert in de jungle. En volgens Deveny heeft Michella een heel klein woordenboekje en de woorden die daarin staan zijn vaak gecombineerd met ‘hoer’.

‘Michella Kox-show’

Michella is ervan overtuigd dat zij een goede teamcaptain is. Deveny schiet wat haar betreft veel tekort. „Ben je klaar met je show?”, vraagt Deveny aan Michella. Waarna ze „Michella Kox-show” begint te zingen. Tot grote frustratie van Michella.

Later lijken de twee overigens weer vrede te hebben gesloten. Als Michella niet van een kabelbaan af durft, steunt Deveny haar beslissing. En dat vindt Michella dan wel weer lief.

Je kijkt Echt Meisjes in de Jungle terug via Videoland.

