Geert Wilders deelt greep uit haatberichten en bedreigingen uit z’n inbox

Dat niet iedereen de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders kan waarderen, dat is niks nieuws. Maar vandaag deelde de politicus een greep uit de dagelijkse berichten die hij in zijn inbox krijgt. En de bedreigingen en haatberichten die de PVV’er ontvangt liegen er niet om.

Geert Wilders en zijn partij staan bekend om de uitspraken over het immigratiebeleid in Nederland en hun kritiek op de islam. Zo twitterde de politicus afgelopen week nog de woorden „Stop islam. Stop Ramadam, Vrijheid. Geen islam”. Van 1 april tot 1 mei is het binnen de islamtische cultuur Ramadan, een vastenmaand die voor veel moslims belangrijk is.



Ze verraadt niet alleen onze portemonnee maar ook onze cultuur. De islam staat voor onvrijheid en geweld en hoort niet bij Nederland. https://t.co/TCiHgWKbQN — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 2, 2022

Geert Wilders deelt haatberichten uit inbox

Wilders kiest er inmiddels voor om regelmatig een greep uit zijn ontvangen berichten te delen. Opvallend is dat de politicus veel doodsbedreigingen en foto’s van wapens doorgestuurd krijgt. Op cynische wijze deelt hij een greep uit zijn inbox. Hij leidt de berichten vaak in met een „goedemorgen” of „goedenavond” gevolgd door de dreigberichten.

Maar hij deelt ook berichten waarbij zijn toon toch serieuzer wordt. Volgens hem zijn de berichten die hij krijgt zorgwekkend. Het Openbaar Ministerie (OM), de pers en de Tweede Kamer doen volgens hem niets. Vandaar dat hij er inmiddels dagelijks voor kiest om de dreigementen te delen op Twitter.



Worden jullie nu eindelijk eens wakker @Het_OM ?

Dit is een – strafbare – oproep tot moord aan alle moslims in Nederland mij te onthoofden

Of vinden jullie het wel ok zo? pic.twitter.com/RJZwIFAsKn — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 15, 2022



Your @geertwilderspvv⚔️ head will be cut off, your body will be set on fire and on that day we will see with our own eyes. Wait for your end.🤬 #من_سب_نبیافاقتلوہ pic.twitter.com/uPX00bsvWt — HajiQasimRizvi (@HajiQasimRizvi5) April 15, 2022



Het houdt niet op. 😡 pic.twitter.com/KrIIXnzFa1 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 15, 2022



Tweets van Wilders

Overigens is Wilders zelf ook berucht om zijn tweets. Zo leidde een tweet van hem over minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) voor de nodige ophef. Eind vorig jaar plaatste de PVV’er namelijk een tweet waarin hij de Turkse afkomst van Yeşilgöz hekelde. „Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen”, schreef hij. Uiteindelijk kwam het tot een gesprek tussen Wilders en Yeşilgöz, maar Wilders zei dat hij niks zou terugnemen.



Bedreigingen andere politici

Wilders is overigens niet de enige politicus die bedreigingen ontvangt. Eerder kaartte oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan dat hij tijdens de coronacrisis regelmatig belaagd werd. Hij deed zelfs een keer aangifte tegen een bedreiger. En ook D66-leider Sigrid Kaag kreeg hiermee te maken. Zo vertelde ze bij Beau over de man die met een fakkel bij haar huis stond.



Het OM doet er niets mee.

De pers zwijgt erover.

De Kamer negeert het. Doodsbedreigingen van laatste twee dagen (deel 1)#Wilders #PVV pic.twitter.com/SfvQXP9SzT — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 13, 2022



