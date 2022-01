Wilders en Yeşilgöz gaan afkomst-tweet toch bespreken: ‘Neem niks terug’

Er komt toch een gesprek tussen PVV-leider Geert Wilders en minister Dilan Yeşilgöz (Justitie). Eind vorig jaar plaatste de PVV’er namelijk een tweet waarin hij de Turkse afkomst van Yeşilgöz hekelde. Daarna ontweek hij een tijd alle contact met haar, terwijl zij hem wel uitnodigde voor een gesprek. Nu is hij toch overstag gegaan.

„Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen”, twitterde de PVV-leider op 30 december vorig jaar. Vooral het woordje ‘ze’ viel niet helemaal goed. Tijdens het debat over de regeringsverklaring vandaag zei Wilders dat hij VVD’ers bedoelde, niet Turken.



Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 30, 2021

„De VVD ziet mij het liefste onder het tapijt verdwijnen.” Ook zei de politicus dat hij geen enkele uitspraak terugneemt. Na de tweet zocht Yeşilgöz dus contact met Wilders, maar hij reageerde niet op haar telefoontjes of berichtjes. „Ze was toen staatssecretaris voor Klimaat, wat moest ik daarmee?”, reageert hij daarop.

Wilders-tweet over Yeşilgöz

Tijdens het debat hebben meerdere partijen de PVV’er aangesproken op deze tweet en hoe daarmee is omgegaan. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte sprak Wilders direct na diens eerste zin van zijn inbreng aan op de tweet. „Ik had gehoopt dat de heer Wilders zou beginnen met excuses, maar hij begint met een ander verhaal.” Paternotte noemt het een „compleet onzinnige, idiote suggestie”, die de PVV’er in zijn tweet doet.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans is vooral benieuwd waarom Wilders contact met Yeşilgöz vermeed. „Waarom wel het lef hebben om zo’n verwerpelijke tweet te sturen, maar niet om terug te bellen?”

‘Geen mooi gesprek, maar ik ga toch’

Wilders’ verklaring voor het niet terugbellen is dus dat Yeşilgöz ten tijde van de tweet nog staatssecretaris van Klimaat was. Maar dat is volgens CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma „een smoesje”. De PVV-leider „voelt dat zijn hoofdverhaal kant noch wal raakt”, zegt Heerma. Volgens de PVV’er hebben hij en Yeşilgöz op de dag van haar beëdiging meteen een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Dat Wilders naar de VVD wijst als groep die hem niet in bescherming wil nemen, vindt Heerma al helemaal kwalijk. Wilders suggereert daarmee „dat een politieke partij in dit huis hem vermoord zou willen hebben”, zegt Heerma. „Dat zegt meer over de heer Wilders dan over het kabinet.”

Inmiddels is er dus wel contact geweest tussen de twee politici. Het gesprek staat deze week gepland. Wilders denkt niet dat het een „mooi gesprek” wordt, „maar ik ga toch”. Tijdens het debat waren er overigens ook veel vragen over de „grote zakken geld” van Rutte IV.