Kaag reageert op man met fakkel: ‘Dit is breder dan bedreigingen naar mijn gezin’

Sigrid Kaag heeft gereageerd op de man die gisteravond met een brandende fakkel bij haar huis stond. Zij en haar gezin vonden het „bedreigend en beangstigend”. Wel zegt ze dat dit incident „breder is” dan wat zij en haar gezin doormaken.

„De stelselmatige bedreiging van politici ondermijnt de rechtsstaat en de democratie”, schrijft Kaag in haar verklaring. „Dat maakt dat wij allen, maar dan ook allen, een rol en verantwoordelijkheid hebben. We kunnen het niet in stilte laten passeren.” Volgens haar is er „werk aan de winkel”, al zegt ze niet waar volgens haar een oplossing gevonden kan worden.



Gisteravond kreeg ik thuis bedreigend bezoek. Lees hier mijn reactie. Mijn boodschap: wees voorzichtig met het woord, met elkaar, en wees zuinig op onze democratie. pic.twitter.com/BcowRuVFAk — Sigrid Kaag (@SigridKaag) January 6, 2022

Kaag bedreigd

In de video die gedeeld werd van de man met de brandende fakkel, is te zien dat hij en zijn medestanders door het raam in de voordeur van Kaag filmen. Je ziet Kaag lopen, maar ook haar gezinsleden. De D66-leider spreekt dan ook van „absurde en angstaanjagende gebeurtenissen”. Met haar verklaring wil ze een punt maken over de dreigementen waar veel politici mee te maken hebben.

Kaag heeft in haar verklaring ook kritiek op „wie denkt deze bedreigingen te moeten aanjagen”, zonder daarbij namen te noemen. „Gisteravond laat nogmaals zien dat woorden leiden tot acties. Wees voorzichtig met het woord, met elkaar, en wees zuinig op onze democratie.”



In The Netherlands, a conspiracy nut carrying a torch rang the door of the house of ex-Minister of Foreign Affairs, Sigrid Kaag, who was at home. The incident was live streamed on Facebook. Police arrested the man. pic.twitter.com/qocLt9kw3R — Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) January 6, 2022

Man met fakkel zit nog vast

De man met de fakkel, een 29-jarige Amsterdammer die Max heet, was gisteravond al aangehouden door de politie. Momenteel zit hij nog vast, morgen wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Naast de 29-jarige man was er ook een vrouw aanwezig, die de hele situatie filmde. Zij is niet aangehouden. Of daar nog verandering in komt, kon een politiewoordvoerder vanochtend nog niet zeggen.

Volgens verschillende media is deze Amsterdammer dezelfde man die vorige maand langsging bij de woning van Hugo de Jonge in Rotterdam. De politie kon dat echter nog niet bevestigen. Wel meldt zij dat de man het afgelopen jaar meerdere keren is aangehouden voor verschillende strafbare feiten.

Kaag heeft aangifte gedaan, net als De Jonge eerder deed.

Nederland in Verzet: ‘Is een einzelgänger’

Nederland in Verzet organiseerde gisteren diverse fakkeltochten in het land, maar volgens voorman Michel Reijinga was deze actie „zeker niet” een initiatief van zijn organisatie. Wel kent hij de man. „Hij is een einzelgänger. Toen ik het las, dacht ik: zou het Max zijn? Hij is net even wat extremer en aparter dan de rest.” Reijinga zegt de actie bij het huis van Kaag niet te steunen.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die verantwoordelijk is voor de beveiliging van Kaag, wil niet ingaan op vragen over haar veiligheidssituatie. Wel laat een woordvoerder weten dat er altijd maatregelen getroffen worden die „op basis van het dreigingsbeeld passend zijn”.