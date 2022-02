Sigrid Kaag schoof aan bij Beau, maar kijkers zijn verdeeld over interview: ‘Kritische vragen?’

Minister van Financiën Sigrid Kaag schoof gisteravond aan bij Beau, waar zij aan tafel vertelde over de bedreigingen die ze de afgelopen tijd kreeg. Kijkers van de talkshow schrikken van haar verhaal. Echter klinkt er ook kritiek, met name richting Beau van Erven Dorens. Want die stelt, volgens twitteraars, geen enkele kritische vraag.

Kaag zit voor het eerst aan tafel bij Beau om te vertellen over haar nieuwe functie als minister van Financiën. Naast dat komen haar kinderen, haar recente coronabesmetting en de bedreigingen te sprake.

Bedreigingen richting Sigrid Kaag

Kaag vertelt over de bedreigingen zie zij krijgt en „het incident met fakkelmans”, waardoor haar kinderen, die alle vier uit huis zijn, de neiging hebben om thuis te blijven. „Om mij niet alleen te laten en op hun moeder te passen. Ik ben nog niet zo oud dat ik dat nodig heb, maar het is een soort van de omgekeerde wereld.”

Beau van Erven Dorens noemt het „verdrietig”, dat dat nodig is. De politica vertelt over haar tijd in het buitenland, waar zij veel beveiliging om zich heen had. Maar ze had nooit gedacht dat ze zich „onvrijer en onveiliger zou voelen in eigen land”. De laatste maanden zijn volgens haar het meest heftig geweest. „Ik kijk drie keer om.”

Beau-kijkers schrikken van verhaal Kaag

De minister heeft namelijk te maken met een nieuwe groep die zich tegen haar keert. Die van extreme activisten en complotdenkers. Van Erven Dorens kaart ook de houding en aanpak van Forum voor Democratie aan. „Forum is een extreme vorm. Daar moeten we een grens trekken. Maar er zijn veel anderen. Het is niet alleen een partij. Het is een onderstroom binnen de samenleving, helaas. Als je wegkijkt, krijgen we daar spijt van”, zegt de minister.

Beau-kijkers vinden de woorden van Kaag over haar bedreigingen schokkend. Overigens vindt men op Twitter na de aflevering van Beau ook de nodige heftige tweets over de minister.



Kaag bij #Beau: “M’n kinderen wonen niet meer thuis, maar sinds ‘Fakkelmans’ vinden ze dat ze om en om toch thuis moeten zijn, om mij te beschermen”..

Dit, en de andere details over de bedreigingen aan haar adres; heel aangrijpend. Stop dit svp, social media en deze samenleving. — Metje van Elten (@VanMetje) February 1, 2022



Mocht je niet weten wat #Kaag precies bedoelt met bedreigingen en onacceptabel gedrag; check Twitter dan even 10 seconden op #kaag 👇#beau #kanslozen pic.twitter.com/DNnJdJpEcO — Braafheid (@Braafheidje) February 1, 2022



Ik ben totaal geen fan van haar @SigridKaag maar als ik haar verhalen zo hoor bij #Beau dan mogen sommige in Nederland zich schamen. Ze voelt zich op dit moment in NL onveiliger dan waar dan ook ter wereld. Nederland is Nederland niet meer zoals het was. @BeauRTL pic.twitter.com/nXFdOtgauu — Hippe uut Zutphen (@Hippezutphen) February 1, 2022

Kijkers kritisch op Beau van Erven Dorens

Maar naast steunbetuigingen voor minister Kaag klinkt er ook kritiek. En dan voornamelijk op de interviewtechniek van Van Erven Dorens. Waarom? Sommige kijkers missen kritische vragen richting de politica. Journalist en columnist Jan Dijkgraaf schreef er een ‘Briefje van Jan‘ over, die veelvoudig gedeeld werd op Twitter. Want, concludeerde Dijkgraaf, het ontbrak bij de presentator nogal aan kritische vragen. „Het was godverdomme of ik naar Quinty Trustfull en Loretta Schrijver bij Koffietijd zat te kijken”, schrijft hij. En meer twitteraars hadden graag iets meer vragen gehad over actuele kwesties die nu spelen.



Theo van Gogh had een treffende benaming voor 'journalisten' als @BeauvanED: 'Likkende deurmat.' (Dat ging toen over Paul Witteman.) Lakeien van de macht. @jndkgrf https://t.co/SV21SrnPOF — Joost Niemoller (@JoostNiemoller) February 2, 2022



Zag gisteren het interview van Beau met Kaag… Zo interview je

– zwerfjongeren

– kinderen in de kinderopvang

– kinderen met Down Echt niet normaal.

En dat is rtl4, nog erger dan Dit is M. Als straks Ongehoord Nederland een normale vraag stelt

-worden ze er direct afgegooid. — Wim van Dalen (@wim999) February 2, 2022

Gemeenteraadsverkiezingen

Dat Kaag gisteren bij Beau verscheen, is trouwens niet opmerkelijk. 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en vaak ziet men politici vaker op televisie in de aanloop naar verkiezingen toe.

