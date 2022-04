Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drama bij jeugd­gevangenis Breda: tiener doodgestoken

Vrijdagmiddag heeft zich een drama afgespeeld in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Een 19-jarige gedetineerde is overleden door een steekpartij, zo meldt de politie.

Een 20-jarige is gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Hij had urgente medische zorg nodig. De politie heeft een 18-jarige gedetineerde opgepakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De melding van de steekpartij kwam rond 15.15 uur binnen.

Nog veel onduidelijkheid over incident

Het bleef vrijdag urenlang onduidelijk wat er precies bij de jeugdinrichting aan de hand was. Omroep Brabant kreeg als eerste lucht van het incident en zag agenten met kogelwerende vesten op het terrein. Daarnaast landde een traumahelikopter bij de gevangenis. Een compleet beeld van het incident hebben we nog niet. De politie komt met meer nieuws zodra het onderzoek is afgerond.

DJI laat vrijdagavond weten dat de familie van het slachtoffer inmiddels op de hoogte is gebracht. Over de aanleiding van de steekpartij worden vanwege het lopende onderzoek geen mededelingen gedaan. Volgens DJI zijn de directie en het personeel van de jeugdgevangenis ,,erg aangeslagen door deze afschuwelijke gebeurtenis”. Voor de direct betrokkenen is nazorg geregeld.



Steeds meer geweld in jeugdgevangenissen

De jeugdgevangenis kwam enkele maanden geleden nog in het nieuws nadat een jongere die vastzat ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten in België. De jonge gedetineerde had een vuurwapen en gijzelde hiermee personeelsleden van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Het geweld in jeugdgevangenissen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Jonge gevangenen ging elkaar in 2020 anderhalf keer zo vaak te lijf dan in 2018. Ook andere vormen van agressie en geweld kwamen vaker voor in Nederlandse jeugdgevangenissen. Dat meldde het NPO Radio 1-programma Argos onlangs. Het betreft zowel incidenten waarbij de jonge gevangenen zelf slachtoffer werden, als geweld tegen personeel.