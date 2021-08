Lordi laat zich vaccineren in monsterpak Songfestival: ‘Als zelfs hij het doet…’

De Finse zanger Tomi Putaansuu, beter bekend als Mr. Lordi, heeft zich laten vaccineren. En niet zomaar. Lordi droeg zijn volledige (en gedenkwaardige) monsterkostuum van het Eurovisie Songfestival 2006.

Het vaccineren van Lordi werd een mediamomentje. Een fotograaf van persbureau AFP en een Finse tv-omroep waren in ieder geval uitgenodigd. De opvallende beelden worden volop gedeeld op sociale media.

Lordi geeft het voorbeeld om Finnen te laten vaccineren

Ook in Finland wordt geprobeerd dat zoveel mogelijk inwoners zich laten vaccineren. Gisteren was ruim 35 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Finland behoort qua percentage vaccineren tot de Europese middenmoot. Met de foto’s van Lordi nemen mogelijk meer Finnen de prik. Al sprak hij zich daar deze week niet duidelijk over uit.

Lordi reageerde eerder gortdroog tegen de Finse omroep YLE: „Ze hebben een naald in m’n arm gestoken en dat is precies waar ik voor kwam”, zei de 47-jarige Putaansuu na afloop. „Dit was mijn tweede dosis.”

Putaansuu ging verder alleen in op de gevolgen van corona voor zijn metalband. Hij weet inmiddels niet meer hoe vaak de optredens van Lordi in de afgelopen anderhalf jaar zijn uitgesteld vanwege de coronacrisis. De muzikant gebruikt de extra tijd echter goed. „Het geeft ons de kans om creatief te zijn. We hebben zeven albums opgenomen.”

Ook de kerstman heeft zich laten vaccineren

De vaccinatie van Putaansuu vond plaats in het stadje Rovaniemi in Lapland. Daar was een pop-uppriklocatie geopend om mensen aan te moedigen zich te laten vaccineren. Behalve Mr. Lordi was ook de kerstman van de partij.

Mr. Lordi is de zanger en oprichter van Lordi, de Finse rockband die in 2006 het Eurovisie Songfestival won. Het keiharde nummer Hard Rock Hallelujah sprong toen in het oog (of eigenlijk de oren). Iets wat vijftien jaar later bij het afgelopen Songfestival in Rotterdam pas weer gebeurde: de hardrockers van Måneskin wonnen voor Italië. Het waren echter vooral de monsterpakken van Lordi die de Songfestivalfans in 2006 aanspraken. Niemand wist daardoor hoe de bandleden er in werkelijkheid uitzien.

Mensen waarderen actie van Lordi wel

Antivaxxers zullen – vanwege dat laatste – de foto aangrijpen om te roepen dat de man in het pak Lordi helemaal niet is. Maar ja, we wisten tot nu ook nooit of ene Tomi Putaansuu in het pak zat. Of z’n buurman. Hoe dan ook, veel mensen kunnen de actie van Lordi rond het vaccineren wel waarderen. Zoals Cornald Maas, natuurlijk de Mister Songfestival van Nederland.



Kijk pussies, als Lordi het doet, dan jullie ook. #GetVaccinated https://t.co/4Dl5h2LPgl — Margot powered by Pfizer 🇧🇪🌈 (@Margot_VDS) August 2, 2021



Ook Mr Lordi is niet bang voor een prikje 💉 https://t.co/KjBLMoixTY — JJ vax Peperstraten 📚 🇻🇦🚴💉🌱 (@jjvpeperstraten) August 2, 2021

Er is veel om vaccineren te doen

Rond het wel of niet vaccineren tegen corona is van kleine zaken tot landelijke beslissingen heel wat te doen. Kleine voorbeelden: de drummer van punkrockband The Offspring is uit de band gezet omdat hij zich niet vaccineren. Actrice Jennifer Aniston heeft vandaag laten weten dat zij vriendschappen heeft gebroken, omdat mensen geen prik laten zetten. Veel groter: Duitsland gaat dit jaar de kant op van ‘niet gevaccineerd, dan kom je nergens binnen‘. New York voert die regel in in restaurants. Mensen met een vaccinatiebewijs mogen komen eten, wie zich niet liet vaccineren niet. Zelfs een negatieve coronatest aan de deur van een restaurant tonen, is niet meer voldoende.