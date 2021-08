De Oranjezomer over homoseksualiteit in de voetbalwereld: ‘Na drie uit de kast, volgen er veel meer’

Politicus Henk Krol vertelt aan tafel bij De Oranjezomer over homoseksualiteit in de voetbalwereld. Zijn man, oud-profvoetballer, kwam destijds niet uit de kast. Zelf denkt Krol dat als slechts een paar voetballers uit de kast komen, velen zullen volgen.

De politicus schoof gisteravond aan bij de VI-mannen Johan Derksen, René van der Gijp en presentatrice Hélène Hendriks. Hendriks neemt de rol van presentator Wilfred Genee tijdelijk over. Genee werd deze week overvallen door een ernstig familiedrama, waarbij zijn vader overleed.



Henk Krol vertelt in De Oranjezomer over partner

Het onderwerp homoseksualiteit in de sportwereld komt op tafel. Krol, die zelf openlijk homoseksueel is, heeft nooit moeite gehad met zijn geaardheid. Zijn man Aldo Martens was profvoetballer bij sc Heerenveen. Presentatrice Hendriks vraagt hoe Martens zijn ‘coming out’ ervaren heeft. „In die tijd heeft hij dat nooit gezegd. Maar hij had daar ook geen behoefte aan. Hij heeft er ook nooit last van gehad”, vertelt Krol.

Krol legt uit dat een ‘coming out’ tegenwoordig een maatschappelijk ding is. „Als iedereen het zou zeggen, zou het nooit meer een probleem zijn. Maar zover zijn we helaas nog niet.



‘Na drie uit de kast, volgen er veel meer’

Johan Derksen haakt even in. „Ik heb heel Nederland over me heen gehad omdat ik zei: ‘Kom gewoon uit de kast, hoe moeilijk dat ook is’. Het is altijd minder moeilijk dan jezelf een dag langer verloochenen.” In 2018 deed Derksen een aantal uitspraken in het programma Voetbal Inside (VI) die nogal voor wat ophef zorgde onder de LHBTQI+- community.

Krol beaamt zijn woorden. „Maar het zou enorm helpen als er eerst drie uit de kast komen in die voetbalwereld. Bij vrouwen is het nooit een probleem in de teamsport.” De politicus legt uit dat het vooral bij mannen in teamsporten een probleem is. „Als er drie uit de kast komen, maak dan je borst maar nat, dan komen er veel meer uit.”

Homoseksualiteit in de voetbalwereld

Derksen vertelt hoe moeilijk het is om verhalen van profvoetballers te vinden die homo zijn. Krol was ooit hoofdredacteur van de Gay Krant en volgens Derksen zou hij meer moeten weten. „Jij moet toch een beetje inzicht hebben in het aantal homo’s in het betaald voetbal?”

Krol noemt een voorbeeld. Hij werd ooit opgebeld door een ex-vriendje van een bekende voetballer die zijn verhaal wilde delen. De oud-hoofdredacteur koos ervoor dit verhaal niet te publiceren. De volgende dag belde de beroemde voetballer hem op. Krol bleef discreet, maar wilde wel graag het verhaal van de topsporter horen. „Ik wilde van hem horen waarom het zo moeilijk ligt.” De voormalig Gay Krant-hoofdredacteur wilde met de voetballer afspreken op een terras. Waarop de voetballer antwoordde: „Ik durf met jou niet op een terras gezien te worden”. Volgens Krol „toont dat aan hoe moeilijk het in die wereld is”.



Hendriks vraagt of deze oud-voetballer inmiddels uit de kast is. „Nee” antwoordt Krol. „Zo triest.” Het is Pride-week in Nederland en Krol hoopt dat meer individuele mannelijke sporters hier open over durven te zijn. „We leven in 2021, doe niet zo moeilijk.”

