Canadese passagiers met vals vaccinatiebewijs krijgen 20.000 dollar boete

Twee Canadese passagiers die per vliegtuig vanuit Amerika vlogen, kregen een boete van bijna 20.ooo Canadese dollar (13.400 euro). Het bleek dat het duo een vals vaccinatiebewijs op zak te had.

Het Amerikaanse NBC News schrijft erover. De twee reizigers overtraden daarnaast nog een regel. Ze verbleven niet in het door de Canadese overheid aangewezen hotel. Canadese gezondheidsautoriteiten brachten het nieuws naar buiten.



Identiteit Canadese passagiers onbekend

De identiteit van de reizigers is onbekend. Ze waren twee weken terug onderweg naar Toronto. Maryse Durette is woordvoerster van de Canadese gezondheidsautoriteiten en staat NBC News te woord over de zaak. Ze vertelt dat dit de eerste keer is dat reizigers met een vals vaccinatiebewijs zijn aangetroffen. Eerder werd dit tijdens vliegreizen niet gesignaleerd.

De woordvoerster geeft verder weinig informatie vrij over de Canadezen. Ook zwijgt ze over de aanpak van de autoriteiten en hoe zij de valse documenten herkenden. In maart waarschuwde het Amerikaanse U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) al dat er valse vaccinatiebewijzen in omloop zijn. Via social media biedt men deze aan of wordt uitgelegd hoe je zelf gemakkelijk een bewijs vervalst. De FBI liet weten dat voornamelijk aanhangers van president Donald Trump dit aanmoedigen.



Valse vaccinatiebewijzen in omloop in Amerika

NBC News schrijft dat vervalsers vaak documenten van overheidsinstanties namaken. In juli arresteerde de Amerikaanse overheid een natuurgeneeskundige arts. Het ministerie van Justitie liet weten dat het om Juli Mazi ging. Zij gaf patiënten valse vaccinatiebewijzen en homeopathische geneesmiddelen. Deze middelen waren volgens haar een versterker voor het afweersysteem. De overheid beschuldigde Mazi van fraude en het afleggen van valse verklaringen met betrekking tot gezondheidszorg.

In mei arresteerde de politie een horeca-eigenaar uit California. Hij verkocht ook vervalste vaccinatiebewijzen. Geheime agenten kochten undercover bij de man een bewijs en wisten daardoor zijn handel in de Old Corner Saloon in Clements bloot te leggen.