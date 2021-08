Snoeiharde maatregelen Duitsland: ‘Niet-gevaccineerden nergens naar binnen’

Strenger beleid en snoeiharde maatregelen in Duitsland. Daar wil de regering namelijk dat niet-gevaccineerden nergens meer naar binnen mogen. De plannen liggen klaar voor de herfst en de winter om een nieuwe coronagolf te bestrijden. Een vaccinatiebewijs wordt in Duitsland onmisbaar.

Duitse kranten berichten over het nieuws. Dit strengere coronabeleid ligt al op de tafel bij het ministerie van Volksgezondheid. De Duitse krant Bild schrijft dat er een streng beleid voor niet-gevaccineerden strengere lockdowns aan komt. „Zo’n drastische lockdown als in de tweede en derde golf zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer nodig zal zijn”, aldus de krant.



Ongevaccineerden zullen in Duitsland nergens meer welkom zijn. Er komen snoeiharde maatregelen om "vaccinatie" aan iedereen op te dringen. Bezoek aan kroeg of sportschool zit er niet in zonder vaccinatie- of testbewijs. Regering plant lockdown in herfst. https://t.co/RpiPwQhL6a — Martin Bos 🦉 (@Bos_M) August 3, 2021

Miljoenen niet-gevaccineerden krijgen meer beperkingen

In Duitsland zijn miljoenen burgers niet gevaccineerd. De krant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) schrijft dat het ministerie op deze manier de vaccinatiegraad wil verhogen. Ook worden dit najaar gratis coronatesten geschrapt en kunnen niet-gevaccineerden meerdere beperkingen worden opgelegd.

De Duitsers houden zich de komende tijd vast aan de 3G-regel. Dat betekent: gevaccineerd, genezen of negatief getest. Iets waar we ons in Nederland ook aan vasthielden de afgelopen weken. In Duitsland kom je niet binnen bij een horecazaak of kapper zonder aan de 3G-regel te voldoen. Dat geldt ook voor sporten of evenementen binnen. Daarnaast vinden grote binnen- of buitenevenementen niet plaats.

De FAZ schrijft verder dat de mondkapjesplicht nog blijft gelden in het openbaar vervoer en in winkels. Verder blijven basismaatregelen als afstand houden, ventileren en hygiënemaatregelen gewoon gelden. Volgens de krant is het nieuwe aantal besmettingen niet te wijten aan vakantiegangers. In Duitsland gedragen veel mensen zich weer net zo als voor de pandemie en het koude najaar brengt ook zorgen met zich mee.

New York vraagt vaccinatiebewijs in restaurants

In meerdere landen gelden steeds strengere regels voor niet-gevaccineerden. Eerder bleek al dat men in Frankrijk en Griekenland bij openbare gelegenheden om een vaccinatiebewijs vraagt. Ook in het Amerikaanse New York gaat deze regel gelden. De coronapas wordt verplicht om naar een restaurant, sportschool of andere binnenactiviteit te kunnen. Volgens burgemeester Bill de Blasio damt de stad op deze manier de verspreiding van de deltavariant in. „Dit is wat het tij zal doen keren”, sprak hij.

New York is de eerste stad in de Verenigde Staten die deze regel invoert. Vanaf 13 september geldt de ‘Key to NYC Pass‘ oftewel, ‘Sleutel voor New York City Pas’. Deze is vergelijkbaar met de Franse gezondheidspas.

Hugo de Jonge wil geen vaccinatieplicht

In Nederland gelden dit soort regels vooralsnog niet. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge sprak eerder uit dat hij tegen een (indirecte) vaccinatieplicht is. Hij vertelde dat vaccineren een vrije keuze is. Op Twitter vrezen sommige Nederlanders dat deze regelgeving uiteindelijk ook hier wordt doorgevoerd.



Zijn er eigenlijk niet veel meer #gevaccineerden zoals ik die fel gekant zijn tegen het tegenhouden van #ongevaccineerden zoals Duitsland, VS en Frankrijk van plan zijn. Of laten jullie dat ook gewoon in Nederland gebeuren? — RulerRebel (@WKoevoet) August 3, 2021



Hele dagen lees ik in kranten over de #medischeapartheid die ingevoerd wordt. Ongevaccineerde Duitsers wordt toegang ontzegd. Een advocaat die het geen discriminatie vindt. Een dansleraar die enkel les geeft aan volledig gevaccineerden. Uitermate zorgwekkend! Onheilspellend ook. — Linda (@LindavGiezen) August 3, 2021



