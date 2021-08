Ongemakkelijkheid in De Slimste Mens: ‘Ik had me niet voorbereid op spelen tegen mijn ex-geliefde’

Je bent er hélemaal klaar voor om heel Nederland te laten zien dat je ‘de slimste’ bent, en dan blijk je het te moeten opnemen tegen een ex-geliefde. Oeps! Het overkwam sportjournalist Milan van Dongen en cabaretier Lisa Loeb gisteren in tv-quiz De Slimste Mens.

Politica Caroline van der Plas wordt tussen de twee exen in gezet en doet graag een schepje bovenop de ongemakkelijke sfeer. Eerder spraken we Maarten van Rossem al, die zei dat er in dit seizoen een „enorme eikel” meedeed. Maar of dat op deze aflevering slaat…

Discussie over relatie in De Slimste Mens

Dat er twee ex-geliefdes tegenover elkaar zijn gezet, was puur toeval en kwam dan ook als een grote verrassing voor de twee. „Ik had me op veel dingen voorbereid, Philip”, zegt Van Dongen, „maar niet dat ik tegen mijn ex-geliefde zou moeten spelen.” De twee schijnen zo’n tien jaar geleden kort samen te zijn geweest.

Hoe lang die periode precies was, leidt meteen tot enige discussie tussen de twee. Loeb beweert dat het „een half jaartje” was, terwijl Van Dongen zegt: „Langer, toch?”. Van Der Plas, politica uit Deventer binnen de BoerenBurgerBeweging, zit tussen de twee in en gooit meteen wat olie op het vuur: „Oh jee, daar begint het al,” grapt ze.

En daarin is ze niet de enige: ook presentator Freriks smult van het toeval en verwijst tijdens het programma meerdere keren naar de connectie tussen de twee. Op de vraag of de twee elkaar nog wel eens gezien hebben, antwoorden ze dat ze door de jaren heen nog een paar koffietjes hebben gedaan. En op de vraag wie het uitmaakte, roept Loeb: „Milan. Ja, ja, ja. Nooit overheen gekomen, natuurlijk.” Hoewel dat natuurlijk een grapje is – beide exen zijn inmiddels gelukkig getrouwd –, noemt Loeb de breuk wel pijnlijk.

Relatietrauma

Het was destijds ook Loeb die Van Dongen versierde, met een openingszin waar ze zelf erg trots op was. Ze vergeleek haar ex met de tennisheld Roger Federer. „Klopt. Roger Federer is een van mijn grote helden, dus ik was meteen verkocht,” beaamt Van Dongen. Opvallend, want vorige week wist Loeb een tennisvraag niet te beantwoorden omdat ze de naam van Federer vergeten was. „Dat is wat trauma met je doet,” grapt ze zelf. Bij kijkers vallen niet álle grappen van Lisa in goede aarde, zo is op Twitter te lezen: „Waar halen ze iedere keer zulke onbekende, niet grappige cabaretiers vandaan?”, klinkt het onder andere. Loeb deed het in ieder geval niet zo slecht als de kandidaten een aantal afleveringen geleden, toen kijkers het niveau „schokkend laag” vonden.



Lisa past wel in een galerij met Martijn Koning en Soundos. Zo niet grappig #deslimstemens — Ingrid023🙋‍♀️👩‍🎓 (@ingriddebruijn) August 3, 2021



Waar halen ze iedere keer zulke onbekende, niet grappige cabaretiers vandaan? #lisaloeb #deslimstemens — M06 (@M062020) August 3, 2021

Opluchting

Uiteindelijk moet Van Dongen het onderspit delven en verliest hij het van Van der Plas. De volgende keer zullen de exen het dus niet meer tegen elkaar op nemen. Een opluchting voor vele kijkers, die de verwijzingen naar en opmerkingen over de geschiedenis tussen de twee maar ongemakkelijk vonden. „Gelukkig hoeven Milan en Lisa morgen niet naast elkaar te zitten. Dat hadden die schotjes niet gehouden,” schrijft iemand bijvoorbeeld op Twitter. Andere kijkers denken dat Van Dongen vooral blij moet zijn ‘dat hij verlost is’ van de situatie.



Gelukkig hoeven Milan en Lisa morgen niet naast elkaar te zitten. Dat hadden die schotjes niet gehouden. #deslimstemens — Kees Kortmulder (@Just_in_Kees) August 3, 2021



Kunnen ze niet meer uitzendingen met exen doen bij #deslimstemens? Jesus Christ!😂😂 — T I M💦 (@RedRooster77) August 3, 2021

