Jennifer Aniston vermijdt vrienden die zich niet laten vaccineren: ‘Ze luisteren niet naar de feiten’

Friends-ster Jennifer Aniston is een groot voorstander van vaccineren, en heeft dan ook moeite met de anti-vaxxers die zich in haar kringen bevinden. Dat onthult ze in een interview met InStyle Magazine.

„Ik heb een paar mensen in mijn wekelijkse routine die ik nu niet meer zie, omdat ze zich niet hebben laten vaccineren, of niet willen zeggen of ze dat hebben gedaan,” zegt Aniston hierover. „Ik vind dat je daar wel een morele én professionele plicht toe hebt.”

Voorstander van vaccineren

Jennifer Aniston speelt momenteel in de Amerikaanse dramaserie The Morning Show. In het interview met InStyle legt ze uit dat de acteurs en crew daar niet dagelijks getest worden. Daarom vindt ze het belangrijk dat de mensen om haar heen zich laten vaccineren en eerlijk zijn als ze dat niet doen. Het gevolg is dat ze een aantal kennissen en vrienden niet meer ziet. „Het is een lastige kwestie, want iedereen mag een mening hebben, maar veel meningen zijn gebaseerd op angst en propaganda.”



Jennifer Aniston: ‘Meer krankzinnigheid’

„Er is nog steeds een grote groep anti-vaxxers die niet naar de feiten luistert,” deelt Aniston haar frustratie. Zelf blijft ze graag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronapandemie. Misschien zelfs iets té veel: „Ik heb het nieuws, CNN, constant op televisie aan. Ik moest op een gegeven moment echt stoppen. We raken oververmoeid door al het nieuws en de paniek tijdens de pandemie, omdat we allemaal hopen dat we op een dag wakker worden en goed nieuws krijgen. In plaats daarvan krijgen we meer krankzinnigheid.”

Toch vond Aniston de pandemie niet alleen maar ellendig. „Voor mij was het ook een goed moment van inventarisatie, om mezelf af te vragen: ‘Waar draait het in het leven nu eigenlijk om?’. Het is een belangrijke periode voor mensen die deze tijd aangrijpen om te resetten, te vertragen, alles in zich op te nemen, te revalueren. Om letterlijk de shit op te ruimen die we niet nodig hebben.” Zelf heeft Aniston in deze tijd geleerd dat ze niet iedereen tevreden kan stellen, vertelt ze. „Wie heeft er baat bij als je niet volledig jezelf kunt zijn?”

Friends-kledinglijn

Aniston draagt zelf ook haar steentje bij om de coronapandemie te verhelpen. Zo lanceerde ze deze week een officiële Friends-kledinglijn, die ze laat zien op haar Instagram. De helft van de opbrengst gaat naar Americares, een organisatie die steun en zorg biedt aan gemeenschappen en personen die getroffen zijn door COVID. Op de kledinglijn komen een aantal echte klassiekers langs voor de Friends-liefhebber, zoals de welbekende ‘I KNOW!’ van Monica op een trui en een ‘We were SO not on a break’-pet. Eerder schreef Metro ook al over het iconische dansje van Monica, dat Courteney Cox met een heel speciale vriend opnieuw deed.