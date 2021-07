Frankrijk en Griekenland vragen vaccinatiebewijs voor café, winkel of bioscoop

Zonder vaccinatiebewijs kom je in sommige landen niet de kroeg of winkel in. Frankrijk en Griekenland zijn de landen in Europa die dit op korte termijn doorvoeren. Dit vanwege de oplopende besmettingscijfers, verspreiding van de deltavariant en te lage vaccinatiegraad.

In Frankrijk verscherpt men de grenscontroles met name voor reizigers uit risicolanden. Daarnaast is het vanaf augustus verplicht om in horeca, winkelcentra en reizen per trein of vliegtuig een vaccinatiebewijs te laten zien. In Griekenland gelden vergelijkbare regels vanaf aankomende vrijdag.

Frankrijk vraagt om vaccinatiebewijs

De Franse president Emmanuel Macron sprak deze woorden tijdens de televisietoespraak van maandagavond. Hij benadrukte daar dat alleen gevaccineerden of negatief geteste mensen toegang hebben tot bepaalde openbare ruimten. „De gezondheidspas zal met ingang van augustus verplicht zijn in cafés, restaurants en winkelcentra, maar ook in zieken- en bejaardentehuizen en medisch-sociale instellingen”, aldus de president. Dit geldt ook voor „vrije tijd en cultuur”, oftewel bioscopen en theaters.

Had je nog een vakantie naar Frankrijk op de planning staan? Houd dan rekening met een aantal zaken. De president kondigt namelijk ook aan dat de PCR-testen voor buitenlandse toeristen niet langer gratis zijn. Volgens hem moeten Fransen in het buitenland ook betalen voor de tests. De Franse politie controleert streng of toeristen voldoen aan de nieuwe maatregelen. Zelfs al ben je op doorreis, gelden deze regels voor Frankrijk.



Wij ook, op 31 juli met overnachting. 1 augustus op camping. Dan moet zoonlief voor elke activiteit buiten de camping een test gaan doen. Dat wordt geen leuke vakantie zo, zeker niet met zijn ervaringen van het testen.

We gaan zoeken naar alternatieven voor Frankrijk. Komt goed. — Sassieinthehouse (@Sassieinthehou1) July 12, 2021



🇫🇷 Frankrijk: Vanaf 21 juli mogen alleen gevaccineerden nog naar attractieparken en culturele instellingen, vanaf medio augustus idem voor horeca, winkelcentra, en treinen. PCR testen niet meer gratis. De facto vaccinatieverplichting. — Stefan de Vries (@stefandevries) July 12, 2021

De Franse president liet ook weten dat zorgmedewerkers of mensen die werken met risicogroepen zich verplicht moeten vaccineren. Vanaf 15 september gaat ook deze regel in. Hij noemde op dat mensen die zich hier niet aan houden, gestraft worden. Deze verplichte vaccinatie was een advies van Franse Hoge Autoriteit voor de Gezondheid (HAS). De president liet tijdens zijn toespraak weten dat verplichte vaccinatie voor alle Fransen overwogen wordt.



Griekenland en Frankrijk gaan vaccinatie in de zorg verplichten. Ik wil dat ook. Er is in België een groter % van de algemene bevolking gevaccineerd dan in de zorg. Mijn vorige tandarts is mijn "vorige" omdat ze zich weigerde te vaccineren. Ik weiger zorg van weigeraars. — Anthony Liekens (@aliekens) July 12, 2021



Duitsland en Frankrijk richting vaccinatieplicht. Wij zullen uiteraard volgen. Ik vind daar wel wat van. https://t.co/imbPRyX4aL pic.twitter.com/o9uiJpiWDF — Mar (@Marzippo) July 12, 2021

Griekenland heeft lage vaccinatiegraad

Vanaf vrijdag kunnen ook in Griekenland alleen volledig gevaccineerden een café, restaurant of bioscoop in. Wel blijven de terrassen open voor niet gevaccineerden. Daar kondigde ook premier Kyriakos Mitsotakis maandagavond deze nieuwe regel aan, die de hele zomer geldt.

De vaccinatiegraad in Griekenland ligt namelijk niet op het gewenste niveau en de premier hoopt de Grieken op deze manier aan te moedigen tot vaccinatie. Nog niet de helft van de Grieken is namelijk gevaccineerd en onder meer kwetsbare ouderen zijn niet happig op een prik. Mitsotakis benadrukt dat niet gevaccineerden een risico nemen. „Griekenland gaat niet op slot vanwege de houding van sommige mensen. Het is niet Griekenland dat in gevaar is, maar ongevaccineerde Grieken.”

Vorige week werd ook voor het eilandhoppen, wat veel Grieken en toeristen doen, deze regel ingesteld. Wie vanaf het vastenland naar een eiland gaat moet zich laten testen of gevaccineerd zijn. De tests zijn volgens de regering duur en omslachtig, dus hoopt men dat meer Grieken een prik halen.



Nemen ze in Frankrijk (en ook in Griekenland) best verstandige maatregelen in het kader van Covid en het gekrijs op de NL social media is onvermijdelijk.😂 — Erik Klooster (@erikklooster) July 12, 2021



#fransen #Macron Appart!

Wij zijn nu 3 weken in Frankrijk

In de horeca staan de tafels 20 cm uit elkaar geen spatscherm te bekennen. en alles is open. zwembaden clubs, bars, restaurants ect op de markt loop je voetje voor voetje en ze knuffelen elkaar alsof corona er niet is — MW office Solutions (@lexbersi) July 13, 2021

Het Europese coronapaspoort

Het Europese coronacertificaat, ook wel bekend als coronapaspoort, is vanaf begin juli actief. In eerste instantie was dit bedoeld om vrij door Europa te kunnen reizen. Met deze digitale registratie toont iemand aan of hij of zij gevaccineerd is. Reizigers, ouder dan 11 jaar, die niet over zo’n coronapaspoort beschikken zijn verplicht een negatieve PCR-test of antigeentest te laten zien.