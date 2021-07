Twee nachtjes doorbrengen op een bijzondere glamping? Doe mee en win!

Misschien is het weer er nu niet helemaal naar, maar zodra de zon zich eventjes laat zien, weet je: het is tijd om te kamperen. En waar doe je dat fijner en relaxter dan op een glamping? Wij mogen deze week twee nachtjes (dinsdag 16 tot donderdag 18 augustus) weggeven bij Glamp Outdoor Camp Appeltern. Denk een luxe tent, ’s avonds een gezellig kampvuurtje en genoeg leuke activiteiten in de buurt.

Op de glamping zelf zijn gedurende de zomer ook meer dan 300 acts te vinden, variërend van straattheater tot live muziek. Over wat je gaat doen tijdens je ontsnappingsreisje, hoef je je dus geen zorgen te maken. Er is voor ieder wat wils.



Winactie: twee nachten weg naar een glamping

Even praktisch: Glamp Outdoor Camp Appeltern is gevestigd, het zit al in de naam, in het Gelderse Appeltern. Dat is in het Land van Maas en Waal, en is een perfecte uitvalsbasis voor lange wandelingen en fietstochten. Op warme zomerdagen is verkoeling snel gevonden, want de glamping ligt tussen meerdere zwemmeertjes en Watersportgebied De Gouden Ham ligt op een steenworp afstand.

Ook kun je bij de glamping ultiem je rust pakken. Kom tot rust in de natuur of relax in een van de hottubs. Daarnaast kun je een film kijken bij de outdoor cinema, of warm worden bij een gezellig kampvuur. En zelfs voor eten hoef je eigenlijk niet van het terrein af. Zo zijn er heerlijke streetfood-gerechten bij de Food & Drinks Bar er is er een heuse BBQ Spot. Nieuwsgierig geworden? Check dit filmpje voor een sfeerimpressie:

Je kunt je hieronder, via het formulier, inschrijven voor de winactie. Deze keer gaat de eer dus naar Glamp Outdoor Camp Appeltern, waar jij misschien binnenkort wel een paar nachtjes doorbrengt. Het gaat om dinsdag 17 tot donderdag 19 augustus. Overnachten kan in een Bell Deluxe of Twin Awaji tent. De Bell Deluxe is geschikt voor 4 personen met jonge kinderen (zij slapen dan in een eigen bijzettent), de Twin Awaji is voor vier personen. De overnachting is ter waarde van 420 euro.

Meedoen kan door hieronder je gegevens achter te laten. Doe dit uiterlijk maandag 2 augustus 12.00 uur.