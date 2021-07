Voor het eerst vaccinatieplicht bij landelijke overheidsdienst VS

Er gaat voor het eerst een vaccinatieplicht gelden bij een landelijke overheidsdienst in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Veteranenzaken gaat medewerkers verplichten zich in te enten tegen het coronavirus. Ongeveer 115.000 personeelsleden krijgen twee maanden de tijd om zich te laten vaccineren. Dat schrijven Amerikaanse media.

Het ministerie van Veteranenzaken gaat vooral over, de naam zegt het al, veteranen. Medewerkers zorgen onder meer dat oud-militairen toegang krijgen tot zorg. De medewerkers die zich moeten laten vaccineren zijn zorgverleners die rechtstreeks met patiënten werken. Minister Denis McDonough noemde onder anderen dokters, verpleegkundigen en tandartsen.



Breaking News: The Department of Veterans Affairs will require its health care workers to be vaccinated against Covid. It's the first federal agency to do so as concern grows about unvaccinated people contributing to the Delta variant's rapid spread. https://t.co/6v6IW1lQyW — The New York Times (@nytimes) July 26, 2021

„Ik doe dit omdat het de beste manier is om de veiligheid van onze veteranen te garanderen, punt uit”, zei McDonough volgens de krant The New York Times. Als medewerkers een vaccinatie weigeren, zetten ze hun baan op het spel.

Maar het gaat niet alleen om het ministerie van Veteranenzaken. Ook andere Amerikaanse overheidsinstanties scherpen hun regels aan. In de Verenigde Staten krijgt de meer besmettelijke Delta-variant namelijk steeds meer voet aan de grond. Om de verspreiding daarvan tegen te gaan, heeft de stad New York bepaald dat alle gemeentemedewerkers zich vanaf medio september wekelijks op het coronavirus moeten laten testen als ze niet ingeënt zijn tegen Covid-19. Het gaat om honderdduizenden mensen.

In Californië, de staat met de grootste bevolking, gaan volgende maand vergelijkbare regels gelden. Daar moeten mensen die voor de staat werken en zorgmedewerkers zich laten vaccineren of regelmatig coronatesten ondergaan. „Als de grootste werkgever in de staat geven we het goede voorbeeld”, zei gouverneur Gavin Newsom.

Mogelijk straf voor Franse zorgmedewerkers

In Frankrijk is gisteren een omstreden coronawet aangenomen. Daarin staat onder meer dat er in het land een negatieve test of een vaccinatiebewijs nodig is om het terras op te mogen. Dat geldt ook voor toeristen. Maar er staat ook een vaccinatieplicht in, voor medewerkers van zorginstellingen, brandweerlieden en andere hulpverlenende beroepen. Als ze weigeren, volgt geen ontslag, maar mogelijk wel een andere straf. Eerst stond in de wet dat de zorgmedewerkers wél ontslagen konden worden.