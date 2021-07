Windsurfer Kiran Badloe heeft goud… als hij in Tokio zaterdag de finish haalt

Windsurfer Kiran Badloe is al voor de afsluitende medalrace zeker van de olympische titel in zijn RS:X-klasse. Vrijwel zeker dan, want hij moet tijdens zijn laatste race op de Olympische Spelen de finish halen. En tot die tijd geen positieve coronatest krijgen. Badloe: „Zaterdag ga ik pas juichen.”

Op de vierde wedstrijddag voor de kust van Enoshima behaalde de Nederlander vandaag in de laatste drie reguliere races twee zeges en een vijfde plek.

Kiran Badloe moet de finish halen, het maakt niet uit hoe

In het klassement na twaalf races staat Badloe bovenaan, met 19 punten voorsprong op de nummer 2. Dat is de Fransman Thomas Goyard. In de medalrace hoeft de Nederlander alleen maar de finish te halen. Een diskwalificatie is zaterdag ‘dodelijk’. Dat geldt net zo zeer voor een positieve coronabesmetting. Einde verhaal en niet van start gaan, zou dat betekenen. Kiran Badloe kan alleen maar bidden dat dat laatste niet gebeurt.

In de medalrace met tien deelnemers en dubbele punten kan Goyard maximaal 2 punten pakken. Badloe krijgt er 20 punten bij als hij als laatste finisht. De 26-jarige windsurfer, de wereldkampioen van de afgelopen drie jaar, is zonder diskwalificatie dus niet meer te achterhalen.



Olympische opvolger van Dorian van Rijsselberghe

Als alles normaal verloopt, volgt Badloe zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op als olympisch kampioen. Van Rijsselberghe was zowel in Londen (2012) als in Rio (2016) ook voor de medalrace al nagenoeg zeker van het goud. Na de voor Nederland gisteren historische dag op de Olympische Spelen van Tokio, is de derde gouden medaille voor TeamNL dus binnen. Kiran Badloe krijgt hem alleen nog niet omgehangen.

Badloe won vijf van de twaalf reguliere races. Hij werd maandag in de vijfde wedstrijd gediskwalificeerd, omdat hij zijn Italiaanse tegenstander Mattia Camboni niet genoeg ruimte zou hebben gegeven bij een bovenboei. Het betekende het zogeheten schrapresultaat voor de windsurfer, die verder steevast voorin voer. Een zevende plaats op de openingsdag is zijn slechtste resultaat.



Kiran Badloe wil nog niet juichen

Badloe wil nog niet op het goud vooruitlopen. „Juichen doe ik pas over over twee dagen. Nu is het zaak om het koppie erbij te houden, een ‘cleane’ en goede medalrace te varen. De druk is er wel, maar daar kunnen we mee omgaan.”

De 26-jarige Almeerder had tijdens het zeilen niet meteen door hoe de ‘gouden stand van zaken was’: „Tijdens de laatste race had ik het nog niet in de gaten. Eenmaal aan de kant drong het door. Heel gaaf, onwerkelijk op mijn eerste Spelen. Het zijn hier lastige omstandigheden met de wind en het duurde een paar dagen voordat ik lekker in mijn vel zat. Maar we wilden voor de medalrace al een beslissing forceren en dat lijkt gelukt.”



Dorian van Rijsselberghe belde Badloe meteen op

Badloe won de onderlinge strijd met Dorian van Rijsselberghe om het olympische startbewijs voor Tokio. Zij zijn de twee beste windsurfers ter wereld. Badloe won de laatste drie wereldtitels. Van Rijsselberghe zegevierde twee keer op een WK en won twee gouden medailles op de Olympische Spelen. Nederland kreeg voor Tokio echter maar één startbewijs. De twee vrienden, die samen trainden, hadden hun eigen selectieprocedure opgezet. Degene die op de WK’s van 2018, 2019 en 2020 het beste zou presteren, zou het ticket krijgen. Badloe won die ‘broederstrijd’. Van Rijsselberghe (32) besloot na het door Badloe gewonnen WK van 2020 direct z’n carrière te beëindigen.

Hij was zo sportief om zijn voormalige rivaal meteen op te bellen. Kiran Badloe: „Hij zei eerst een scheldwoord en daarna ‘heel gaaf’. Ik zal hem straks even wat uitgebreider terugbellen.”