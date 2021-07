Discussie over vaccinatieplicht bij Op1: ‘Het is vaccineren of thuisblijven’

„Zachte dwang”, „wie zoet is krijgt lekkers”of een „beloning voor vaccineren”. Het komt aan tafel bij talkshow Op1 allemaal voorbij tijdens een discussie over indirecte vaccinatieplicht. Voorstanders pleiten voor het openen van de samenleving op deze manier, één tegenstander ziet de liberale vrijheid en gelijkheid in gevaar komen.

De Franse president Emmanuel Macron laat er geen gras over groeien en laat de Franse bevolking alleen nog binnen bij cafés, musea of winkels met een vaccinatiebewijs. Landen als Engeland en Duitsland schuren ook tegen een indirecte vaccinatieplicht aan. In Frankrijk is veel ophef en demonstranten protesteren tegen deze beslissing.



Indirecte vaccinatieplicht ter discussie bij Op1

Aan tafel bij Op1 wordt de Nederlandse situatie besproken. Hoe groot is de kans dat indirecte vaccinatieplicht ook hier gebeurt? Tafelgasten zijn Europa-correspondent Stefan de Vries, politiek filosoof Josette Daemen en rechtsfilosoof Roland Pierik – die ook lid is van de Gezondheidsraad – en clubeigenaar Steven Vermaas.



Verplichte vaccinatie? Europa-correspondent Stefan de Vries noemt het „zachte dwang” om toch geprikt te worden. Rechtsfilosoof Roland Pierik adviseert onder meer de overheid. Hij is, indien nodig, voorstander van indirecte vaccinatieplicht. „Vaccineren is de enige manier om het voor elkaar te krijgen”, zegt hij. Daarmee doelt hij op het onderdrukken van de deltavariant en het heropenen van de samenleving.

‘Thuis blijven of vaccineren’ tegenover vrijheid en gelijkheid

Hij pleit voor vaccinatieplicht bij „niet-noodzakelijke dingen „clubs, restaurants, discotheken”. Presentatrice Giovanca Ostiana onderbreekt hem: „De leuke dingen” , lacht ze. Volgens Pierik heb je als burger de plicht om mee te helpen bij het indammen van de pandemie. „Het is thuis blijven of vaccineren. Meer smaken hebben we niet”, stelt hij.

Politiek filosoof Josette Daemen is het niet eens met de argumenten van Pierik. Ze benadrukt dat we in een liberale samenleving leven, met kernwaarden als vrijheid en gelijkheid. Dat betekent in Nederland ook dat je zelf bepaalt wat er met je eigen lichaam gebeurt. „Dus ook zelf bepalen of je je laat vaccineren.” Daemen legt uit dat keuzevrijheid met de indirecte vaccinatieplicht wordt ingeperkt.



Vaccineren voor een toegangsticket

Maar ze vertelt ook uit dat de gelijkheid onder druk komt. „Dat betekent dat je twee groepen in de samenleving krijgt die niet meer helemaal gelijk zijn.” Ze vertelt dat ongevaccineerden momenteel al vaak worden neergezet als „egoïst, gezondheidsgevaar of wappie”. En volgens haar is het problematisch als die mensen „ook nog eens institutioneel worden buitengesloten. Als we van die vaccinatie een toegangsticket maken”.



Clubeigenaar van de Amsterdamse Disco Dolly ziet het liefst dat de samenleving, en daarmee zijn eigen zaak, weer opengaat. Als dat met vaccinatieplicht is, is hij voorstander. Daemen vindt die denkwijze niet kloppen. „Het is incorrect om te denken dat als iedereen in de club gevaccineerd is, er compleet geen risico meer is.”



Vaccinatiegraad in Nederland hoog

„Als heel veel mensen gevaccineerd zijn is het risico veel kleiner” , haakt Pierik in. Europa-correspondent De Vries noemt het „wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Een beloning als je je wel laat vaccineren”. Daemen hoopt dat gevaccineerden en ongevaccineerden met elkaar in gesprek blijven en een tweedeling van groepen uitblijft. Tot slot denkt Pierik dat de vaccinatiegraad zo hoog ligt dat deze indirecte plicht in Nederland uiteindelijk niet nodig is.

