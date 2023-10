Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Kangaroo op luchtgitaar?’ Dit zijn de leukste en grappigste dierenfoto’s van 2023

Spreidingswet, woningcrisis en het omstreden verleden van Prins Bernard? Soms heb je gewoon behoefte aan een dosis positiviteit én hilariteit. En daarom delen we de pareltjes van dierenfoto’s, van The Comedy Wildlife Photo Awards, met je.

Grappige en leuke dierenfoto’s zijn soms net genoeg om je dag te maken. Het is inmiddels een beetje traditie bij Metro geworden om deze kiekjes uit de natuur te delen. The Comedy Wildlife Photography Awards is een Engelse natuurfotoprijs met een knipoog. En jawel, ook dit jaar is er weer een nieuw arsenaal aan hilarische dierenfoto’s.

Hilarische dierenfoto’s

Dansende paarden, een vos met een sigaar of een sexy poserende aap. Het zijn allemaal plaatjes die voorbij komen. Uit duizenden inzendingen koos de jury 41 favoriete foto’s van zowel professionele als amateurfotografen.

Inmiddels worden de The Comedy Wildlife Photo Awards al heel wat jaren uitgereikt. Fotografen Paul Hoynson-Hicks en Som Sullam bedachten de wedstrijd ooit om de luchtige en humorvolle kant van de natuurfotografie te laten zien. Maar ook om te waken voor de flora en fauna op deze aardbodem.

Favoriet van The Comedy Wildlife Photo Awards

Uit de 41 favorieten kiest een professionele jury de uiteindelijke winnaar. En ook het publiek heeft invloed en kan stemmen op hun favoriete foto. Welke is jouw favoriet?

Everyone can fly © Adrian Slazok / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Walk like an Egyptian Goose © Allen Holmes / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Cheeky Baboon © Bernard Omwaka / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Oh my, talk about poking your nose into someone else's business! © Bill Gozansky / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Right of Way © Brandi Romano / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Don't look down © Brian Matthews / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 "Just a kiss" © Brigitte Alcalay / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 "Ready steady go" © Brigitte Alcalay / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Hang loose © Christian Hargasser / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 "Excuse me sir but I think you're a little too young to be smoking". © Dakota Vaccaro / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 “Part of Your World” © Danielle Goonan / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Doing the Tango © Danny Sullivan / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Fellowship © Dario Podesta / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 The rainforest dandy © Delphine Casimir / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Picture me! Picture me!! © Dikla Gabriely / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 What nice teeth you have © Henry Keepin / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Dispute © Jacek Stankiewicz/ Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Snowball ! © Jacques Poulard / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 I don't know © Jakub Wozny / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Jaroslaw Kolacz Poland Nog that's a selfie © Jaroslaw Kolacz / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Air Guitar Roo © Jason Moore / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Directions Please: "No, I told you they went that way"! © Jodi Frediani / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Monday Blahs © John Blumenkamp / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Flossing Beaver © Jorn Vanoidtsenhoven / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Singing In The Rain © Kate Stevenson / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Living the Moment © Kawing Chiu / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 The Cabaret Bear © Khurram Khan / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Boing! © Lara Mathews / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Go To Your Room Little Brother! © Mark Schocken / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Fake news! © Matti Rauvala / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Angry Bird © Michael Erwin / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Otter Ballerinas © Otter Kwek / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Air apparent © Paul Goldstein / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Look at right Bro... © Patrick Mondal / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Scream © Sergey Savvi / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Teddy Buddies © Thomas Vijayan / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 The happy turtle © Tzahi Finkelstein / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Mona Lisa Smile © Vince Maidens / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Unexpected plunge © Vittorio Ricci / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 "That wasn't here yesterday!!" © Wendy Kaveney / Comedy Wildlife Photography Awards 2023 One for the family album © Zoe Ashdown / Comedy Wildlife Photography Awards 2023

