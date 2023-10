Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Helft Nederland met de jas aan, andere helft zondag in de zon op het terras

Jij in de zon op het terras in Maastricht en je familie in het noorden van het land wandelend met een dikke jas aan? Kan zomaar gebeuren… Wat het weekendweer betreft gaan we grote verschillen tussen noord en zuid zien. En na de zuidelijke zon? Zondag trekt koele lucht ons land binnen.

Het was de afgelopen tijd qua zon in ons land af en toe al zo lekker. Wie zich zondag in het zuiden van ons land ophoudt, kan nogmaals genieten. Daarna is het misschien wel even over met de warme pret.

Zon en kou: grote verschillen

Dit weekend zien we grote weerverschillen tussen het noorden en het zuiden van het land. Morgen is in het noorden kans op wat regen, terwijl het in de rest van het land fraai nazomerweer is. Op zondag wordt het in het noorden nog slechts 15-17 graden, terwijl het in het zuiden nog ruim 20 graden kan worden en de zon flink schijnt.

De grens tussen koude en warme lucht ligt vanaf vandaag dagenlang in de buurt van ons land en dit maakt de weersverwachting erg onzeker, meldt Weeronline. Wel is duidelijk dat het zuiden de beste papieren heeft voor de zon en dus warm weer, terwijl het noorden vaak te maken heeft met bewolking en soms ook wat regen. Ook wordt het zeker in het noorden in de loop van het weekend kouder. Hoe ver die koude lucht het land in komt, is afwachten.

Zeer zachte zaterdag

Morgen ligt de grens tussen warme en koele lucht boven het Waddengebied en daardoor zijn er boven het noorden van het land veel wolkenvelden. Ook is er kans op regen, vooral in het Waddengebied. Het is wel zacht, met ongeveer 19 graden.

In het zuiden en waarschijnlijk ook het midden blijft het droog en zijn er perioden met zon. Het wordt daarbij 20-23 graden. Dat is veel warmer dan de normale temperatuur van 16 graden. Daarmee is er sprake van nazomerweer, maar een vrij stevige westen- tot zuidwestenwind kan het wel wat kouder laten aanvoelen.

🙄 Warm, warmer, warmst 2023 is op weg om het warmste jaar te worden sinds temperaturen wereldwijd worden gemeten, voorspelt de Europese klimaatdienst Copernicus. De dienst baseert dit op metingen die erop duiden dat afgelopen maand de warmste september ooit was, nadat de afgelopen zomer ook al de warmste ooit was.

Jas aan of zon op je ‘bakkes’

Zondag warme jas in het noorden of in de zon op het terras in het zuiden? Ja, dat komt er echt aan. Zondag stroomt vanuit het noorden koele lucht ons land binnen, maar hoe ver die koude lucht komt is nog onzeker. Het zuiden maakt nog goede kans op temperaturen van ruim 20 graden en flinke zonnige perioden. In het noorden komt de middagtemperatuur uit op slechts 15-17 graden en zijn er veel wolkenvelden. Regionaal kan daaruit wat regen vallen.

Voor het midden van het land is de weersverwachting erg onzeker, zowel de warme als de koele lucht zijn dichtbij. De kans dat het midden meedoet met het frissere en bewolkte weer uit het noorden is op dit moment wel iets groter dan de kans op warm en vrij zonnig weer.

Wint de zachte of koele lucht?

Na het weekend ligt de grens van koele en warme lucht nog steeds boven ons land. En daardoor blijft de weersverwachting onzeker. Het noorden zit daarbij over het algemeen eerste rang voor de koele lucht en het zuiden kan juist nog vaak profiteren van warme lucht. Voor het midden is de verwachting daarmee het meest onzeker, maar het kan ook best zo uitpakken dat het hele land nog een dag in de warme lucht terecht komt of dat juist de koude lucht het hele land verovert. Op het grensvlak kan soms wat regen vallen.

Geniet zondag, als je kunt, dus nog maar even van de zon.

Reacties