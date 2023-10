Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ik Vertrek-kijkers hebben te doen met Sven, die door Jehova-familie verstoten werd: ‘Onmenselijk’

Sven vertelt in Ik Vertrek over het feit dat hij zijn familie niet meer ziet. Hij groeide op bij Jehova’s Getuigen en stapte uit die wereld. Maar als hij daarover vertelt (gisteravond op tv), breekt Sven en hebben kijkers behoorlijk met hem te doen.

Sven en Tamara zijn nog maar een jaartje samen, maar vertrekken naar Zuid-Afrika om daar een walhalla voor rustzoekers te beginnen. Eerder belandde Ik Vertrek–stel Ray en Hinke nog in een ware nachtmerrie.

Sven verliet Jehova’s Getuigen

Sven heeft een goede band met zijn schoonfamilie. Maar hij is zelf opgegroeid met Jehova’s Getuigen. Een omgeving waar hij uitstapte, maar dat betekende ook dat hij geen contact meer mocht hebben met zijn eigen familie. Sven stapte een jaar geleden uit de gemeenschap. En als hij vertelt dat zijn schoonfamilie hem grotendeels opving, houdt Sven het niet droog. „Zoals je ziet is het voor mij dubbel.”

„Je houdt van je eigen ouders, maar die zie ik niet meer. En aan de andere kant krijg je hele mooie schoonouders ervoor terug. En eigenlijk het moment dat we nu hebben, dat zou je eigenlijk willen hebben met je eigen familie.” En dan breekt Sven opnieuw.

Ik Vertrek-kijkers hebben te doen met Sven

Ik Vertrek-kijkers hebben te doen met Sven, die het overduidelijk nog zwaar heeft met zijn verdriet. Dat zijn familie hem op zo’n manier verstoten heeft, vinden veel kijkers triest.

Later in de aflevering zijn er bij Sven opnieuw tranen. Hij vertelt over het overlijden van zijn moeder. Het koppel zat toen net in Zuid-Afrika. „Ik was niet welkom op de begrafenis. Dat wilden ze niet. Dus ik heb ook geen afscheid kunnen nemen van mijn moeder.” Hij legt uit dat hij veel verdriet heeft, maar dat Tamara hem steunt.

Weinig tegenslagen, maar…

Het koppel gaat overigens vrij soepeltjes door de verbouwing heen. Geen zware tegenslagen, geen moeilijkheden en geen problemen met vergunningen.

Maar als Sven en Tamara hun gasten ontvangen, ontdekken ze dat het runnen van een gastenverblijf niet alleen maar rozengeur en maneschijn is. Een groep gasten laat in het verblijf een ravage achter.

Later besluit de familie van Tamara ook naar Zuid-Afrika te komen. Het koppel en familie gaan op zoek naar een nieuwe plek, waar zij met z’n allen een community kunnen bouwen. „Terug naar Nederland, nooit”, concludeert Sven. Het blijkt het mooiste avontuur uit zijn leven te zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Man, wat onmenselijk, dat verstoten van je kind #ikvertrek — Daphne (@daphentria) October 5, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is leuk om commentaar te leveren op een stel in #ikvertrek. Maar dat #Sven niet bij de uitvaart van zijn moeder mocht zijn, is niet te verteren. En alleen al daarom wens ik ze alle goeds. — Robert Moolenaar (@MoolenaarR) October 5, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kinderen verstoten die hun eigen keuzes maken. Dat valt niet goed te praten… #ikvertrek — marieke bulthuis (@mariekebulthuis) October 5, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ah, ik heb wel te doen met die man. 🥺#IkVertrek — Susanne (@suusonline) October 5, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sven- jongen wat triest- geen afscheid kunnen nemen van je moeder. De Jehova ‘s leven echt wat Jezus predikte: he de ander lief als uzelf…. Bah- hypocriet! #ikvertrek — Ellen van Dorssen 🇺🇦 (@EDorssen) October 5, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo'n aardige jongen als Sven die verstoten is door zijn ouders. Niet te verteren.

Geloof maakt meer kapot dan je lief is… #ikvertrek pic.twitter.com/nXSXwGs1NY — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) October 5, 2023

Je kijkt Ik Vertrek terug via NPO Start.

Reacties