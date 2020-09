Dit zijn de meest hilarische wilde dierenfoto’s van 2020

Mocht je op deze zomerse septemberdag behoefte hebben aan een dosis dierenhumor, dan maken de foto’s The Comedy Wildlife Photography Awards jouw dag wellicht nog leuker.

The Comedy Wildlife Photography Awards is een Engelse natuurfotoprijs met een knipoog. De 44 finalisten voor de editie van 2020 zijn bekend en deze wilden we je niet onthouden.

Aandacht voor natuurbehoud

Een giraf die een ‘photobomb’ doet, een lachende vis, een schildpad die ‘zijn middelvinger opsteekt’ en een zwaaiende beer. Wereldwijd wisten een aantal fotografen deze uitzonderlijke momenten in het dierenrijk vast te leggen en behoren deze nu tot de finalisten van deze fotowedstrijd.

Fotografen en natuurliefhebbers Paul Joynson-Hicks en Tom Sullam zijn de bedenkers van de competitie. Naast hilarisch en bijzonder fotomateriaal verzamelen, willen de organisatoren met de competitie ook een boodschap uitdragen. Daarmee benadrukken ze het belang van natuurbehoud en brengen ze dit op een positieve en luchtige manier onder de aandacht.

‘Overweldigd’

Op hun website schrijven de organisatoren „overweldigd” te zijn door het aantal kwalitatieve inzendingen. En ontvingen zij nog niet eerder zoveel materiaal. Een twaalfkoppige jury beoordeelt de foto’s, Maar ook het publiek mag een stem uitbrengen voor de People’s Choice Award. Wil je ook graag stemmen op jouw favoriet? klik dan hier. En oja, er zit zelfs een Nederlandse inzending bij. De foto van de lachende eekhoorn met de titel: ‘The inside joke‘ werd gemaakt in Espelo door de Nederlandse Femke van Willigen.

22 oktober worden de winnaars bekend gemaakt. Vanwege het coronavirus zal de uitreiking waarschijnlijk online plaatsvinden. Wil je ook graag stemmen op jouw favoriet? klik dan hier.

En hier zijn ze dan… De pareltjes uit de natuur:

'Smiley' © Arthur Telle Thiemann / Comedy Wildlife Photo Awards 2020. 'Suprise Smiles' © Asaf Sereth / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Tough Negotiations' © Ayala Fishaimer/ Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Spreading the WIldlife Gossip' © Bernhard Esterer / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Crashing into the picture' © Brigitte Alcalay Marcon / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Almost time to get up' © Charlie Davidson / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'I could puke' © Christina Holfelder / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Tern tuning it's wings' 'Hi Yall' ©Eric Fisher / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Doggo' © Esa Ringbom / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'The inside joke' © Femke van Willigen/ Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Covid Hair' © Gail Bisson/ Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'La mentation' © Jacques Poulard / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Like mother like daughter' © JAGDEEP RAJPUT / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Peekaboo' © JAGDEEP RAJPUT / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Just Chillin' ©Jill Neff / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'I Think this tires gonna be flat' © Kay Kotzian / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Having a laugh' © Ken Crossan / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 ' Seriously would you share some' ©Krisztina Scheeff / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Wat up mommy look what I got for you' © Kunal Gupta/ Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'I had to stay late at work' © Luis Burgueño/ Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Striking a Pose' © Luis Martí/ Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Laughing Hippo' © Manoj Shah / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Boredom' © Marcus Westberg/ Comedy Wildlife Photo Awards 2020 © Mark Fitzpatrick. / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Uninhibited' © Martin Grace / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'It's the last day of school holidays' © Max Teo / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Monkey Business' © Megan Lorenz / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Quiet Please' © mike lessel / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'How can I fly' © Nader Alshammari / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 I've got you this time' © Olin Rogers / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'No penguins under here' © Pearl Kasparian / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Social distance please' © Petr Sochman / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 ' I Am Champion' © Ramesh Letchmanan/ Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'O sole mio' © Roland Kranitz / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'It's a mocking bird' © Sally Lloyd Jones / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Sun Salutation Class' © Sue Hollis / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Fun for all ages' © Thomas Vijayan / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Faceplant' © Tim Hearn / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Hide and Seek' © Tim Hearn / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'Abracadabra' © Vicki Jauron / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'So hot' © Wei Ping-Peng / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'We all have that friend' © Yarin Klein / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 'The race' © Yevhen Samuchenko / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

Deze afbeeldingen zijn alleen voor redactioneel gebruik door de pers en mogen niet worden doorverkocht. De rechten zijn verbonden aan de fotografen en de Comedy Wildlife Photography Awards.