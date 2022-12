Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na drie keer ‘Nee’ krijgt Rick in het Top 2000 Café eindelijk ‘Ja’ op huwelijksaanzoek

De aanhouder wint, zegt men. Dat geldt ook voor Rick uit het Noord-Hollandse Beinsdorp, die zijn huwelijksaanzoeken aan zijn Liesbeth drie keer met een ‘Nee’ beantwoord kreeg. Maar gisteravond, in het Top 2000 Café in Hilversum, was daar dan eindelijk een ‘Ja’.

Presentator Morad El Ouakili, die als nieuwe Radio 2-presentator voor de Top 2000 fungeert, gaf Rick het in het Top 2000 Café het erepodium. Eerder ontstond er overigens nog een brandje in het café, dat geblust moest worden door een beveiliger. Maar dit keer kon het alleen maar vurig worden door de liefde die ervan afspatte.

Rick doet vierde huwelijksaanzoek in Top 2000 Café

Rick besloot namelijk om een vierde poging te wagen. Bij alle huwelijksaanzoeken daarvoor was Liesbeth nog niet zo ver, maar zo vlak voor de jaarwisseling gebeuren er mooie dingen. El Ouakili kondigt al aan dat dit moment de geschiedenisboeken ingaat. Rick blijkt een echte Top 2000-fanaat en grijpt het moment aan om daar iets memorabels van te maken.

„,Vijftien jaar later wil ik vragen: Liesbeth, wil je met me trouwen?’’, zegt Rick op het podium. Zijn toekomstige vrouw reageert dit keer dolenthousiast: ,,JA!”, schreeuwt ze. Daarna wordt er gezoend, geknuffeld, hard geapplaudisseerd en luidkeels gejuicht. Het koppel is dolblij en vooral Liesbeth kan haar geluk niet op. Dan begint het liefdesliedje All of Me van John Legend, om het huwelijksaanzoek in stijl af te sluiten.

Tumult over Top 2000

Over de Top 2000 is ook de afgelopen tijd weer het een en ander te doen. Zo ontbreek presentator Matthijs van Nieuwkerk op tv bij Top 2000 a gogo, vanwege de aantijgingen over grensoverschrijdend gedrag die rondom de presentator klinken. En ook over de lijst der muzieklijsten rommelt het hier en daar. De uitslag, die een tijd geleden bekendgemaakt werd, zorgt namelijk voor het nodige tumult. Sommige mensen kunnen niet geloven dat Bohemian Rhapsody weer op één staat. Anderen verbazen zich over de aanwezigheid van sommige artiesten in de ‘lijst der lijsten’.

Maar er is altijd hoop: zo beleven sommige oude hits een tweede leven door TikTok. Ook in de Top 2000 komen oudere nummers, die populair zijn op de video-app, terug. Onder meer nummers van ABBA, Tom Odell, Billy Joel en Coldplay zijn geklommen in de muzieklijst.