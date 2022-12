Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gek op oliebollen: Nederlanders eten er net zoveel van als vorig jaar volgens bakkers

Door de inflatie wordt vrijwel alles duurder, maar dat mag de pret niet drukken als het gaat om oliebollen. Nederland is gek op het bolvormige gefrituurde gistdeeggerecht. Zo gek zelfs, dat we niet minderen en gewoon evenveel oliebollen eten als vorig jaar.

Die conclusie trekt Arend Kisteman, voorzitter van de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV), die nu alles omtrent oliebollen in de gaten houdt.

Geen daling in verkoop oliebollen

„We verkopen nu al vrij veel via webshops. Maar ook in de winkels zien we geen daling, ondanks dat het best wel regenachtig en koud is”, aldus Kisteman. Hij heeft zelf een bakkerij in de binnenstad van Zwolle en denkt ongeveer 80.000 oliebollen te verkopen voor de komende jaarwisseling.

Ook de ambassadeur van de Verenigde Staten heeft een voorliefde voor de oliebol, voor de WK-wedstrijd tussen Nederland en de VS ging ze een weddenschap aan om ze, als de VS verliest, uit de delen in Den Haag. Dat gebeurde en zodoende kon men genieten van een gratis oliebol in de stad.

Prijsstijging

Volgens de NBOV-voorzitter zijn de gefrituurde bollen dit jaar minimaal een dubbeltje duurder geworden. Bij zijn zaak in Zwolle kost een oliebol nu 1,15 euro, in de Randstad is dat zelfs opgelopen naar 1,30 of 1,40 euro. „Maar mensen zijn de kwaliteit gewend van een bakker of een kraam. Dan ga je nu niet ineens je oliebollen voor 40 cent bij de supermarkt halen”, stelt Kisteman.

Ook andere typische producten voor rond de jaarwisseling, zoals appelbeignets, doen het goed. „Als je tien producten verkoopt, zijn het vaak zeven oliebollen met vulling, twee zonder en een beignet. Ook daar zie ik geen verandering”, aldus Kisteman.

De bakker ziet verder grotere bestellingen van veertig of vijftig stuks weer voorbij komen dit jaar. Dat komt omdat grotere gezelschappen met oud en nieuw weer bij elkaar mogen komen. Dat kon vorig jaar door de lockdown niet. En als je nou restjes oliebollen over houdt na de jaarwisseling, delen onze collega’s van Culy een aantal tips om die restjes op te maken.