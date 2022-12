Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Incident in Top2000-café: beveiliger moet letterlijk een brandje blussen

Zongen bezoekers in het Top 2000 Café vannacht nog luidkeels mee met Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis, nog geen kwartier later werd het nog een stuk heter in het bekende café in Hilversum. Die stond namelijk in vuur en vlam, letterlijk.

Je kunt er tientallen grappen over maken, maar het had ook heel slecht kunnen aflopen. In het Top 2000 Café woedde vannacht een klein brandje in het decor. Een beveiliger was er gelukkig snel bij om het vuur te blussen. Daardoor werd erger voorkomen.

Op filmpjessite Dumpert gaat een video van het incident rond.

Brandje in decor van Top 2000 Café

Op de video is te zien hoe er een klein brandje ontstaat in het kerstdecor. Dat gebeurt aan de buitenkant van de radiostudio, in het café dus. Door het publiek wordt vooral gelachen om de brand. Veel bezoekers pakken hun telefoon erbij om het blusmoment vast te leggen. De man die dat doet wordt toegejuicht.

„Allemaal lachen…tot het wel misgaat…”, is de reactie onder de video, verwijzend naar de cafébrand in Volendam tijdens de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001. De brand in het Top 2000 Café ontstond vannacht tussen 00.00 uur en 01.00 uur. Hoe het decor vlam kon vatten, is niet duidelijk. Er vielen geen gewonden.

Waslijst aan ‘vurige’ nummers

Anderen lachen om het incident en komen met een hele rits aan bekende ‘vurige’ nummers, zoals Firestarter (The Prodigy), I See Fire (Ed Sheeran) of The Roof is on Fire (Rock Master Scott & the Dynamic Three). Die laatste staat overigens niet in de uiteindelijke ‘lijst der lijsten’.

Over de uitslag van de Top 2000, die een tijd geleden bekend werd gemaakt, is overigens het een en ander te doen. Sommige mensen kunnen niet geloven dat Bohemian Rhapsody weer op één staat, anderen verbazen zich over de aanwezigheid van sommige artiesten in de ‘lijst der lijsten’.

Maar er is altijd hoop: zo beleven sommige oude hits een tweede leven door TikTok. Ook in de Top 2000 komen oudere nummers, die populair zijn op de video-app, terug. Onder meer nummers van ABBA, Tom Odell, Billy Joel en Coldplay zijn geklommen in de muzieklijst.