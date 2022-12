Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Top 2000 a gogo van start, zonder Matthijs van Nieuwkerk

Als je kerst en de jaarafsluiting zegt, zeg je de Top 2000. Traditiegetrouw (ook dit jaar weer) met Bohemian Rhapsody het jaar uit, hoort er voor veel mensen toch bij. Vanavond gaat de Top 2000 a gogo weer van start, maar vertrouwd gezicht Matthijs van Nieuwkerk is er dit jaar niet bij. Presentator Herman van der Zandt vervangt hem.

Veel mensen zijn wel op de hoogte van de ophef rondom Van Nieuwkerk, het ging immers wekenlang slechts om één ding. De Volkskrant publiceerde een vernietigend artikel over de presentator, waaruit bleek dat hij regelmatig grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Het ging dan om bijvoorbeeld woedeuitbarstingen. In samenspraak met omroep NTR besloot Van Nieuwkerk zich terug te trekken van de Top 2000-programma’s. Het programma is dus vanavond voor het eerst weer te zien, tot en met 31 december, op NPO 1.

Herman van der Zandt vervangt Matthijs van Nieuwkerk bij Top 2000 a gogo

Zoals gezegd vervangt Herman van der Zandt Van Nieuwkerk. Hij presenteert het programma eenmalig, samen met Leo Blokhuis (die onlangs nog flink wat kritiek van Johan Derksen over zich heen kreeg). En Van der Zandt heeft er zin in, liet hij weten: „De NTR heeft mij gevraagd om voor één keer gastheer te zijn van dit geliefde programma. Dat kan ik moeilijk naast me neerleggen. Het Top 2000 café is voor mij bekend terrein. Ik heb een brede muzieksmaak, maar ben toch ook vooral een kind van de jaren 80. Samen met Leo en de redactie wil ik er een geweldige jaarafsluiting van maken.”

Over de uitslag van de Top 2000, die een tijd geleden al bekend werd gemaakt, is overigens wel wat te doen. Sommige mensen kunnen niet geloven dat Bohemian Rhapsody weer op één staat, anderen verbazen zich totaal over de aanwezigheid van sommige artiesten in de ‘lijst der lijsten’. Hieronder wat reacties:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goed nieuws voor mensen met een zwakke blaas; er is ook dit jaar weer gezorgd voor voldoende plaspauzes tijdens de #top2000. pic.twitter.com/xZyNZhBQxR — Bruun (@bruniversum) December 15, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hierbij neem ik als Nederlander afstand van Top 2000 stemmers. Zieke, zieke mensen. pic.twitter.com/mcaUx57MnN — Roel (@rgeeraedts) December 22, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het blijft toch weer moeilijk om in de democratie te geloven als het volk ervoor kiest om 'Bon gepakt' van Donnie en René Froger bij de 2000 beste liedjes ooit te zetten. #top2000 — Willem de Gelder (@WdeGelder) December 25, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geen Ray Charles, James Brown (!), Little Richard, Miles Davis, Smokey Robinson, Nat King Cole, Jackson 5, Isley Brothers, Chaka Khan, Randy Crawford, The Supremes en vooral geen Diana Ross meer in @NPORadio2 ' Top 2000. Zielloos tatta-lijstje aan het worden. — Mark Koster (@markkoster) December 24, 2022

Leo Blokhuis: ‘Top 2000 groter dan welke maker dan ook’

Leo Blokhuis wilde heel graag dat de Top 2000 a gogo doorging nadat Matthijs van Nieuwkerk zich terugtrok. Het programma is volgens hem groter „dan welke maker ook”, zo zei hij in de NPO 1-talkshow Op1. „Kijk, het is allemaal heel dubbel. Alles wat er gebeurt, dat gaan we niet in tien minuten uitpraten”, stelde Blokhuis, die inhoudelijk daarom niets over Van Nieuwkerk wilde zeggen. „Er komt van alle kanten veel op je af, aan verwijten, of je iets wel of niet doet. Maar laten we zeggen: wij hebben een programma dat groter is dan welke maker dan ook, ook groter dan ik ben. En dat programma wilden we heel graag blijven maken.”

De Top 2000 Quiz, waarvan een deel al was opgenomen, gaat niet door. De opnames van het programma werden stilgelegd na publicatie van het artikel in de Volkskrant.