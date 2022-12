Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Netflix-serie Emily in Paris zorgt voor toename ‘verhuizingen’ naar Parijs

De hitserie Emily in Paris doet het niet alleen goed op streamingdienst Netflix, maar zet ook modestad Parijs extra in het licht. Menig kijker wordt opgeslokt door de romantiek, het drama en het modegevoel in de serie en hoopt eenzelfde leven als hoofpersoon Emily te vinden. Letterlijk, want steeds meer Britten en Amerikanen verhuizen naar Parijs, onder de noemer ‘het Emily-effect’.

Mocht je de serie Emily in Paris niet gezien hebben, het gaat om een typische ‘feelgoodserie’. Waarin de Amerikaanse Emily (Lilly Collins) naar Parijs vertrekt om te werken bij een Frans marketingbureau. En je begrijpt, voor je het weet wordt de kijker meegezogen in alle avonturen, en jawel, liefdesperikelen die Emily beleeft. En daar gaat het hart van menig Netflix-gebruiker sneller van kloppen. Inmiddels worden ook babynamen gekozen, die geïnspireerd zijn op de serie.

Serie Emily in Paris zorgt voor meer Britten en Amerikanen

En dat romantische scenario werkt klaarblijkelijk aanstekelijk. Want Franse makelaars worden bedolven onder aanvragen van immigranten. De krant Le Parisien schrijft over het zogenoemde ‘Emily-effect’, wat volgens het medium een geïdealiseerd beeld van de stad neerzet. Zo zegt makelaar Nicolas Pettex-Muffat dat de geïnteresseerden hetzelfde gevoel willen beleven als de Netflix-karakters.

In de serie hebben de makers een goed oog voor stijl, sfeer, romantiek en omgeving. Want de cast loopt in de meest kleurrijke en glamoureuze outfits. Daarnaast ziet de kijker Parijs op haar mooist met alle historische en romantische taferelen en is het niet al te gek dat dit wellicht lichtelijk doet denken aan een idyllisch plekje op aarde. Maar daar zijn de Parijzenaars het zelf niet helemaal mee eens. Integendeel de perfecte plaatjes zouden niet altijd in lijn staan met de realiteit.

Makelaars Parijs signaleren meer verhuizingen door Netflix-serie

Het derde seizoen van de serie is recentelijk op Netflix verschenen en dat wordt in Parijs gemerkt. Op de dag dat Netflix het derde seizoen lanceerde, steeg ook het aantal zoekopdrachten van Britten voor een oversteek naar Parijs. Volgens de eerdergenoemde krant zou nu één op de vijf verkochte huizen in Parijs in handen van een buitenlander komen.

Inmiddels is de serie ook een ingang geweest voor een nieuwe toeristische attractie. Namelijk de Emily in Paris-tours. Daarbij krijgen geïnteresseerden een rondleiding langs de filmlocaties. Maar dames en heren, het is en blijft een serie.