Oude liedjes krijgen een nieuw leven: ‘TikTok-hits’ kennen een flinke stijging in Top 2000

Het fenomeen dat oude hits een nieuw leven krijgen door TikTok zet door. Ook in de Top 2000 komen oudere nummers, die populair zijn op de video-app TikTok, terug. Onder meer nummers van ABBA, Tom Odell, Billy Joel en Coldplay die populair zijn op de app, zijn geklommen in de muzieklijst.

Het nummer Angel Eyes van ABBA, waarvan de tekst „sometimes, when I’m lonely I sit and think about him” vele malen werd gebruikt bij melancholische video’s van gebruikers, is zelfs nieuw in de muzieklijst van NPO Radio 2. Het nummer uit 1979 is dit jaar binnengekomen op plek 1024.

TikTok-hits in Top 2000 lijst

Ook Chiquitita werd regelmatig gebruikt onder filmpjes en stijgt van plek 264 naar 230. Een andere nieuwe binnenkomer is de TikTok-hit Heat Waves van Glass Animals. De tekst „sometimes all I think about is you” werd, net als de tekst van Angel Eyes, gebruikt onder melancholische video’s – soms met satirische inslag.

De grootste TikTok-stijger dit jaar is Vienna van Billy Joel. Veel jonge mensen zeggen zich te herkennen in het nummer dat gaat over leven in het moment en de tijd nemen voor dingen. Zij maken daar bijpassende video’s bij. Het nummer uit 1977 stond vorig jaar op 1743, maar stijgt door de invloed van TikTok behoorlijk, naar nummer 831.

Nieuwe populariteit voor oude(re) liedjes

Another Love van Tom Odell uit 2013 werd het afgelopen jaar onder meer veel gebruikt onder video’s van Oekraïeners over de oorlog in hun land. Het nummer, dat momenteel opnieuw een hit is, stijgt dit jaar van plek 221 naar plek 84.

Andere nummers die het afgelopen jaar erg populair waren op TikTok zijn onder meer Dream On van Aerosmith (van 230 naar 136), Yellow van Coldplay (van 118 naar 51) en Running Up That Hill van Kate Bush (van 576 naar 53). Dat laatste lijkt echter vooral te komen doordat het lied ook werd gebruikt in de populaire Netflix-serie Stranger Things.