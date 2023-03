Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Baby (1) overlijdt aan overdosis fentanyl, ouders klagen Airbnb aan

Een Frans koppel daagt Airbnb voor de rechter nadat hun 19 maanden oude dochtertje overleed aan een overdosis fentanyl. Dat gebeurde tijdens hun vakantie in een huurhuis, waar de drugs gelegen zouden hebben. Volgens de ouders van het meisjes was het vakantiehuisje niet goed schoongemaakt na een drugsfeestje van de vorige huurder.

Het gezin huurde het vakantiehuis in de plaats Wellington in Florida in augustus 2021. Het was volgens het Franse medium TF1 Info hun eerste vakantie na de coronaperiode. Samen met hun vijf kinderen checkte het stel op 6 augustus in, maar slechts een paar uur na hun aankomst ging het mis.

Enora (1) werd na dutje niet meer wakker

Nadat de 19 maanden oude Enora Lavenir een dutje had gedaan, werd ze niet meer wakker. Toen haar moeder bij haar kwam kijken, reageerde ze nergens meer op en was de baby aan het schuimbekken. Enora werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar daar bleek dat ze al overleden was. “Ik hoorde: ‘Enora is dood! Enora is dood’, vertelt vader Boris Lavenir aan NBC News.

„We dachten eerst dat het wiegendood was”, zeggen ouders Boris en Lydie Lavenir. Maar uit de autopsie bleek dat hun dochtertje een ‘dodelijke hoeveelheid fentanyl’ in haar bloed had. Fentanyl is een zeer gevaarlijke pijnstiller en is wel 100 keer krachtiger dan morfine. Veel Amerikanen zijn er verslaafd aan, met jaarlijks honderdduizenden doden tot gevolg.

Ouders wijzen naar vorige huurder en verhuurder

Hoe Enora de fentanyl binnenkreeg, is niet duidelijk. Beide ouders testten negatief op drugs. Zij wijzen dan ook naar de verhuurder en de vorige huurder van het vakantiehuis. Omdat het gezin het huis sinds het inchecken niet had verlaten, kan het volgens hen niet anders dan dat het meisje de drugs daar gevonden heeft. „De blootstelling aan de drugs heeft honderd procent zeker in dat huisje plaatsgevonden”, zei de advocaat van het gezin tegen Amerikaanse media.

Een buurtbewoner meldde dat er twee nachten voor de aankomst van de familie Lavenir een feest gaande was in het vakantiehuis. Daar zouden meerdere illegale middelen gebruikt zijn. Het huis zou daarna niet goed genoeg schoongemaakt zijn.

Airbnb voor de rechter

Het gezin daagt nu Airbnb, de verhuurder van het huis én de vorige huurder voor de rechter, maar alle partijen stellen dat de schuld niet bij hen ligt. De ouders hadden volgens de verhuurder en de vorige huurder beter op hun kind moeten letten. Airbnb stelt ook dat het niet aansprakelijk is omdat de vorige huurder het vakantiehuis via een ander platform had geboekt.

Volgens de advocaat van het gezin is het echter overduidelijk dat de schuld niet bij de ouders van Enora ligt. „Als je een huis verhuurt en zegt dat alles veilig en hygiënisch is en er vervolgens een kind sterft, is het normaal dat je aangeklaagd wordt”, stelt hij.