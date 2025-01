Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huizenkopers betaalden in december gemiddeld ruim 455.500 euro voor een huis

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn vorig jaar gemiddeld met 8,7 procent gestegen, maakten het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster bekend. In de maand december werden woningen gemiddeld 10,9 procent duurder dan dezelfde maand een jaar eerder.

Die prijsstijging is kleiner dan in de vier maanden daarvoor. Vergeleken met november vorig jaar daalden de prijzen in december met 0,7 procent, constateren de organisaties.

De prijzen van koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en werden woningen enige tijd goedkoper. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. Vorige maand lagen de prijzen gemiddeld 7,6 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022. Huizenkopers telden vorige maand gemiddeld meer dan 455.500 euro neer voor bestaande koopwoningen. Volgens het Kadaster verwisselden afgelopen jaar 203.555 woningen van eigenaar, bijna 12 procent meer dan in 2023.

Nieuwbouw

Woningmarktexperts wijzen al lange tijd op het grote belang van nieuwbouwwoningen voor het op gang brengen van de doorstroming op de woningmarkt. Het kabinet streeft ernaar om de komende tijd structureel 100.000 woningen per jaar te bouwen. Volgens kenners blijft die overheidsdoelstelling echter voorlopig uit zicht.

Vorig jaar zijn er ongeveer 82.000 woningen bijgekomen, door nieuwbouw of de verbouw van andere gebouwen. Dat aantal ligt niet alleen lager dan in de zes jaar ervoor, maar is dus ook nog ver weg van het doel van 100.000 nieuwe woningen per jaar. De bouwdip is vooral het gevolg van de hoge rente en de stijgende kosten van onder meer bouwmaterialen. De verwachting van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is dat er ook dit jaar te weinig woningen bijkomen. Pas in 2027 zal het aantal naar 100.000 woningen stijgen.

Doordat kopers meer kunnen betalen en er nog altijd weinig huizen te koop staan, blijven de prijzen stijgen. Ook beschikken kopers door de gestegen salarissen en de lichte daling van de hypotheekrente over een grotere leencapaciteit.

