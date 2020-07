WHO-expert: ‘Vaccin tegen corona niet voor 2021 klaar’

Een vaccin tegen corona laat nog een flinke tijd op zich wachten. Volgens Mike Ryan, hoofd van het ‘noodgevallenprogramma’ van de WHO, kunnen we het eerste coronavaccin pas begin 2021 verwachten.

Dat is een domper voor velen, vooral nadat onderzoekers van de Oxford universiteit hadden gezegd dat de eerste vaccins misschien al in de winter klaar zouden zijn. „We boeken veel vooruitgang”, zo zei Ryan op een publiek evenement op social media. „Realistisch gezien zullen rond het begin van volgend jaar de eerste mensen een vaccin tegen corona krijgen.” Hij zei er nog bij dat veel van de vaccins inmiddels in fase drie (van vier) van het onderzoek zitten, zonder veiligheidsproblemen of een ongewenste reactie van het immuunsysteem.

Vaccin tegen corona is voor iedereen

De WHO is volgens Ryan bezig met het toegankelijk maken van potentiële vaccins en helpt met het opschalen van de productie ervan. Daarbij deelde hij ook nog een kleine sneer aan de Verenigde Staten uit. Dat land sloot onlangs een deal met een Duits bedrijf om exclusief voor Amerika 100 miljoen vaccins te kopen als bewezen is dat ze veilig en effectief zijn. De deal is meer dan anderhalf miljard euro waard. „We moeten hier eerlijk mee omgaan”, aldus Ryan. „Vaccins voor deze pandemie zijn niet voor de rijken of de armen, maar voor iedereen.”

Hij waarschuwde daarbij ook voor het heropenen van de scholen. In Amerika wordt de roep om de scholen te heropenen steeds luider, ondanks het feit dat het coronavirus daar nog lang niet onder controle is. „We moeten er alles aan doen om onze kinderen weer terug naar school te krijgen. En het beste wat we wat dat betreft kunnen doen, is de ziekte in onze gemeenschappen stoppen. Als je het virus in jouw gemeenschap onder controle hebt, dan kun je de scholen weer openen”, besloot Ryan.

