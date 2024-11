Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel Nederlanders maken zich zorgen over veiligheid als Trump president wordt

Het is vandaag D-Day voor Kamala Harris en Donald Trump, na maandenlang campagne te hebben gevoerd. Het lijkt spannender dan ooit. Nog maar heel even, en dan weten we de nieuwe president van de Verenigde Staten is. Ook hier in Nederland houden we ons daarmee bezig: 7 op de 10 mensen maken zich volgens EenVandaag zorgen over de veiligheid van Europa als Donald Trump president van de Verenigde Staten wordt.

De Amerikaanse verkiezingen hebben nu al een prominente plek in de geschiedenisboeken bemachtigd, doordat Joe Biden uit de race stapte, maar ook door de aanslag die Donald Trump overleefde. Amerikakenner Raymond Mens legde eerder aan Metro uit waarom Nederlanders altijd willen weten wat er in de Verenigde Staten speelt.

Meer weten over de Amerikaanse verkiezingen, zoals hoe het kiesstelsel werkt en waar je de eerste uitslagen kunt volgen? Metro zette vandaag al een aantal feiten op een rij.

Zorgen bij winst Donald Trump

Uit het onderzoek van EenVandaag, onder ruim 23.000 leden van het Opiniepanel, blijkt dat mensen zich minder druk maken als Trumps tegenstander Kamala Harris wint. Ook dan maken mensen zich zorgen over de veiligheid van Europa, maar minder: het gaat dan om een kwart.

De ondervraagden maken zich vooral zorgen om een tweede termijn van Trump, omdat ze denken dat het gaat leiden tot verhoogde spanningen. In zijn eerste termijn voerde hij een ‘America First-beleid’ en daardoor was hij minder internationaal betrokken. De vrees is dat hij dat weer gaat doen en dat het daardoor escaleert in bijvoorbeeld Oekraïne en Israël. Ook klinkt de angst dat hij zijn handen aftrekt van Europa en de NAVO, waar hij vaak kritiek op heeft.

🇺🇸 Wanneer weten we de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen? De eerste stembussen sluiten komende nacht om 01.00 uur, maar de officiële uitslag zal veel later volgen. Het kan zowel uren als dagen, weken of maanden duren totdat duidelijk is wie de nieuwe president wordt. We weten hoe dan ook voor 20 januari wie de winnaar is. Dan is het inauguratiedag in de Verenigde Staten.

Helft denkt dat Harris positieve invloed heeft

Bijna een kwart van de deelnemers denkt juist dat Trump een positieve impact gaat hebben op de wereldwijde veiligheid. Zij wijzen op vredesakkoorden die in 2020 werden gesloten tussen Israël en enkele Arabische landen (die overigens nu weer flink onder druk staan).

Bijna de helft van de deelnemers (48 procent) denkt dat Harris als president een positieve invloed zal hebben op de wereldvrede. Volgens hen is Harris betrouwbaar, waar Trump dat niet is.

Overigens zijn de meeste mensen (89 procent) er volgens EenVandaag niet gerust op dat de Amerikaanse verkiezingen vredig zullen verlopen, wat de uitslag van de verkiezingen ook gaat zijn. Meer dan de helft denkt zelfs aan grote verstoringen. Als Harris wint, vrezen de ondervraagden voor weer een bestorming van het Capitool, net als in januari 2021. Trump-aanhangers deden dit om de officiële bevestiging van Joe Bidens verkiezingsoverwinning tegen te houden.

Reacties