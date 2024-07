Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de reden dat Joe Biden uit de race om het presidentschap stapte

De beste manier om een verdeeld land en verdeelde Democratische partij te verenigen is om „de fakkel door te geven aan een nieuwe generatie”. Dat zei president Joe Biden in zijn eerste toespraak sinds hij zondag onder druk van partijgenoten zijn herverkiezingscampagne staakte.

„De verdediging van de democratie is belangrijker dan welke titel ook”, zei Biden in een toespraak vanuit het Oval Office, een decor dat voorbehouden is voor belangrijke momenten. „Ik eer dit ambt”, zei hij. „Maar ik hou nog meer van mijn land.” De tijd is gekomen voor jongere en frisse gezichten, aldus Biden. Vicepresident Kamala Harris is volgens hem voldoende „taai en bekwaam” om het in de komende presidentsverkiezingen op te nemen tegen Donald Trump.

Bidens beroerde prestatie in het debat met de Republikein Trump op 27 juni riep vragen op over de mentale scherpte van de 81-jarige president. Het Witte Huis heeft ontkend dat Biden cognitieve problemen heeft, ondanks toegenomen versprekingen.

De presidentsverkiezing op 5 november biedt Amerikanen de keuze tussen „hoop en haat, eenheid en verdeeldheid”, zei Biden. „Het geweldige aan Amerika is dat hier geen koningen en dictators regeren. Het volk regeert. De geschiedenis ligt in jouw handen. De macht ligt in jouw handen. Het idee van Amerika ligt in jouw handen.”

In de resterende zes maanden van zijn ambtstermijn wil Biden zich toeleggen op verlaging van de kosten van levensonderhoud voor gezinnen en het beschermen van vrijheden zoals het recht op abortus. Ook is hij van plan Oekraïne te blijven steunen in de oorlog met Rusland en toe te werken naar vrede in Gaza.

Biden is de eerste president die zich niet herkiesbaar stelt sinds 1968, toen Lyndon Johnson zich uit de campagne terugtrok na felle kritiek op zijn aanpak van de Vietnamoorlog.

